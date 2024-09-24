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卓榮泰兩月用2萬度電「每周只用2天」　黃國昌酸天天用還得了

記者林詠青／台北報導

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌質疑行政院長卓榮泰2個月用近2萬度電，到底是怎麼用的。（圖／民眾黨團提供）
▲民眾黨立院黨團總召黃國昌質疑行政院長卓榮泰2個月用近2萬度電，到底是怎麼用的。（圖／民眾黨團提供）
民眾黨立院黨團總召黃國昌昨在直播批評行政院長卓榮泰官邸2個月用電近2萬度、電費高達15萬元。卓揆今（24）日表示自己每周僅用官邸2天，坦承用電異常，會做電力檢查。對此，黃國昌則大酸還好只用2天，要是天天用「請問度數要有多少」？請卓揆好好檢查。

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黃國昌昨晚在自己的直播節目中，談到近日有泰式燒烤攤抱怨電費高昂，竟慘遭網軍出征，反觀行政院長卓榮泰官邸2個月就用電近2萬度、電費15萬元，質疑「難道是在挖礦嗎」？

卓榮泰今早赴立法院會備質詢前受訪時，也坦承官邸用電確實異常，會做電力檢查，並強調自己每周只用官邸2天，家人更是沒來用過電。黃國昌對此回應「那還好他只用兩2天，他如果天天用的話，請問度數要有多少？」

黃國昌表示，昨天他的直播也請很愛教導人民如何節約用電的經濟部長郭智輝，或許應該像他告誡人民一樣，好好跟卓榮泰溝通一下如何省電。黃並批評，做小生意的業者只不過稍微抱怨一下電費好貴，竟然就被民進黨網軍出征到要刪文，他要請總統賴清德回想自己2019年要求蔡英文總統，要網軍不要再攻擊他，「將心比心啊」！也請賴清德總統，可不可以下令民進黨網軍不要再攻擊那些市井小民。

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