37死囚背61條人命！羅智強斷言賴清德不會執行死刑：希望你打臉我

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對於37死囚申請的死刑釋憲案，憲法法庭近日判決死刑合憲，但必須限縮適用，遭國民黨團質疑是「實質廢死」。國民黨立委羅智強今（24）日質詢行政院長卓榮泰時要官員好好記下，37名死囚背負61條人命，更斷言總統賴清德在2028卸任前不會執行死刑，「我非常希望你們用行動打臉我、非常樂意你指正我的錯誤」。立法院今日邀請行政院長卓榮泰及行政官員進行施政總質詢，羅智強問，憲法法庭裁決最嚴重情節才能判死，請問標準在哪裡，37名死囚中有人姦殺老婦人、殺警察、縱火燒死5人，還有人在審判時嗆法官「沒判死的話出來我照樣殺人」，如果這些不叫犯罪情節嚴重，什麼才叫嚴重？羅智強也問卓榮泰是否知道，37名死囚背負幾條人命？卓榮泰並未回應，羅智強說，要這些官員好好記住這個數字，37死囚背負61條人命。羅智強斷言，賴清德在2028.5.19卸任前，都不會執行死刑，「我希望你用行動打臉我」，更非常樂意被指正錯誤。卓榮泰回覆稱，這種行為國人及法律都無法容忍，若在合乎正當法律程序下，政府應該依法執行（死刑）。