路上外送員突大量消失！眾人揭「最致命理由」全認同：其實很可怕

外送平台在台灣發展已經多年，尤其在疫情最嚴峻時，又帶起一波熱潮，但隨著與病毒共存的時代來臨，你是否發現路上的外送員數量跟過去差非常多？近日就有網友討論「不覺得外送平台的價格越來越離譜了嗎....我真的要刪App了」貼文釣出許多人認同表示：「早就刪掉了，光是那個價差，你算過就知道其實很可怕。」
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「平常其實沒有很常點外送，休假想說點家裡附近喜歡的早餐要吃，草莓吐司20元變成38元，鮮奶茶一杯30變成58元，在我家旁邊走路不用1分鐘外送費55，吃個草莓吐司+鮮奶茶要151元到底是想怎樣？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「所以很多人都退坑刪App了啊，沒看到外送員大量消失嗎？訂單跟以前比差太多了」、「路上外送員真的少蠻多的，現在也不好賺了啦」、「早就刪掉2年了，沒想到現在更離譜了」、「上次也是點一個蛋餅+奶茶包含外送費160元，我幹嘛不自己去買」、「已經完全變調，外送費漲翻，東西也變貴，重點是很多店家買一送一還用騙的，果斷刪除App。」
一堆人退坑刪除外送App！店家逼不得已餐點大漲價
《NOWnews》記者也實際採訪該位抱怨的陳小姐，她透露，該家早餐店距離自家大約100公尺，心血來潮想點早餐來吃，沒想到先是被價格驚訝到之外，這麼近的距離外送費竟然要55元，讓她傻眼表示：「到店裡買只要50元的東西，竟然會直接在外送平台翻3倍，因為已經很久沒有點外送，果斷自己出門走去買並且決定刪掉App。」
根據現在台灣外送平台的抽成模式，大多數平台都會抽取店家32%至38%不等的費用，等於是店內本來算好利潤賣100元的東西，店家為了要維持毛利，只能夠漲到130元以上，才能夠平衡成本，否則扣掉抽成、店內支出以及食材成本，外送平台販售的餐點，店家幾乎都不會賺到什麼錢。
記者多次幫同事訂購飲料時，店家甚至會直接致電表示：「我們有自己的外送員，這邊可以幫你取消外送平台的訂單，而且也會比較便宜」，由此可知，外送平台的抽成高%數，讓店家寧願自己送也不要被抽成少賺。
真實價差有多可怕？6年用戶真實體驗「陷阱要小心」
而記者大約從6年前開始使用外送，當時正值外送平台崛起巔峰，路上外送員滿街跑，訂單接不完，但現在的環境大不同，隨著物價上漲，外送平台的東西價位越來越不親民，加上如果沒有買外送平台優惠的話，即便是在住家對面或附近，外送費通常都是40元至55元起跳，讓餐點進入結帳環節之後，往往都會被總金額嚇到，使用的頻率真的下降非常多。
以自身常常點的一家複合型餐點來看，鮪魚吐司店內40元，外送平台63元；控肉飯70元，外送平台113元；卡拉雞腿蛋餅68元，外送平台98元等，每一樣價差都達到20元至43元不等，長期點下來算出來也是一筆驚人數目，這還不包括現在高到不行的外送費。
另外，有些店家為了促銷推出「買一送一」，但是根本不是真的買一送一，而是將餐點兩份小打折販售，例如炒飯一份賣145元，兩份賣270元，然後標示買一送一，記者已經多次看到外送平台出現該情況。只能說，在物價已經高漲的時代，外送平台的高加價壓力落回民眾身上，也是造成大家紛紛退坑外送平台的最大主因，能不能接受花錢圖方便，最終還是看自己的決定，外送員的去留，也是要看市場的反應再做觀察囉！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「所以很多人都退坑刪App了啊，沒看到外送員大量消失嗎？訂單跟以前比差太多了」、「路上外送員真的少蠻多的，現在也不好賺了啦」、「早就刪掉2年了，沒想到現在更離譜了」、「上次也是點一個蛋餅+奶茶包含外送費160元，我幹嘛不自己去買」、「已經完全變調，外送費漲翻，東西也變貴，重點是很多店家買一送一還用騙的，果斷刪除App。」
一堆人退坑刪除外送App！店家逼不得已餐點大漲價
《NOWnews》記者也實際採訪該位抱怨的陳小姐，她透露，該家早餐店距離自家大約100公尺，心血來潮想點早餐來吃，沒想到先是被價格驚訝到之外，這麼近的距離外送費竟然要55元，讓她傻眼表示：「到店裡買只要50元的東西，竟然會直接在外送平台翻3倍，因為已經很久沒有點外送，果斷自己出門走去買並且決定刪掉App。」
根據現在台灣外送平台的抽成模式，大多數平台都會抽取店家32%至38%不等的費用，等於是店內本來算好利潤賣100元的東西，店家為了要維持毛利，只能夠漲到130元以上，才能夠平衡成本，否則扣掉抽成、店內支出以及食材成本，外送平台販售的餐點，店家幾乎都不會賺到什麼錢。
記者多次幫同事訂購飲料時，店家甚至會直接致電表示：「我們有自己的外送員，這邊可以幫你取消外送平台的訂單，而且也會比較便宜」，由此可知，外送平台的抽成高%數，讓店家寧願自己送也不要被抽成少賺。
真實價差有多可怕？6年用戶真實體驗「陷阱要小心」
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以自身常常點的一家複合型餐點來看，鮪魚吐司店內40元，外送平台63元；控肉飯70元，外送平台113元；卡拉雞腿蛋餅68元，外送平台98元等，每一樣價差都達到20元至43元不等，長期點下來算出來也是一筆驚人數目，這還不包括現在高到不行的外送費。
另外，有些店家為了促銷推出「買一送一」，但是根本不是真的買一送一，而是將餐點兩份小打折販售，例如炒飯一份賣145元，兩份賣270元，然後標示買一送一，記者已經多次看到外送平台出現該情況。只能說，在物價已經高漲的時代，外送平台的高加價壓力落回民眾身上，也是造成大家紛紛退坑外送平台的最大主因，能不能接受花錢圖方便，最終還是看自己的決定，外送員的去留，也是要看市場的反應再做觀察囉！