路上外送員突大量消失！眾人揭「最致命理由」全認同：其實很可怕

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▲網友討論外送平台現在價格貴到太離譜，草莓吐司+鮮奶茶點外送要價151元。（示意圖／翻攝photoAC）

▲陳小姐提到，到店裡買只要50元的東西，竟然會直接在外送平台翻3倍，讓她果斷放棄下單自己去買。（示意圖／取自photoAC）

▲台灣目前外送平台抽成模式，大約會抽店家32%至38％左右，店家為了維持利潤不得不提高在外送平台的價格。（示意圖／翻攝photoAC）

▲外送平台隨著物價高漲，商品也跟著變貴，連帶外送費也提高不少，許多人紛紛棄坑刪除App。（示意圖／翻攝自Unsplash）

外送平台在台灣發展已經多年，尤其在疫情最嚴峻時，又帶起一波熱潮，但隨著與病毒共存的時代來臨，你是否發現路上的外送員數量跟過去差非常多？近日就有網友討論「不覺得外送平台的價格越來越離譜了嗎....我真的要刪App了」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「平常其實沒有很常點外送，休假想說點家裡附近喜歡的早餐要吃，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「已經完全變調，外送費漲翻，東西也變貴，重點是很多店家買一送一還用騙的，果斷刪除App。」《NOWnews》記者也實際採訪該位抱怨的陳小姐，她透露，該家早餐店距離自家大約100公尺，心血來潮想點早餐來吃，，讓她傻眼表示：根據現在台灣外送平台的抽成模式，，才能夠平衡成本，否則扣掉抽成、店內支出以及食材成本，外送平台販售的餐點，店家幾乎都不會賺到什麼錢。而記者大約從6年前開始使用外送，當時正值外送平台崛起巔峰，路上外送員滿街跑，訂單接不完，但現在的環境大不同，以自身常常點的一家複合型餐點來看，，長期點下來算出來也是一筆驚人數目，這還不包括現在高到不行的外送費。另外，，記者已經多次看到外送平台出現該情況。只能說，在物價已經高漲的時代，外送平台的高加價壓力落回民眾身上，也是造成大家紛紛退坑外送平台的最大主因，能不能接受花錢圖方便，最終還是看自己的決定，外送員的去留，也是要看市場的反應再做觀察囉！