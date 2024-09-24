Fournier離開NBA就開炮？受訪直呼：有球隊為了選秀順位故意輸球

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休賽季確定離開NBA，回到歐洲籃壇發展的法籍後衛好手Evan Fournier，稍早在接受採訪時表示，在幫助法國隊奪下巴黎奧運銀牌後，他最終選擇與奧林匹亞科斯簽約，對他來說是一種非常振奮的經歷，Evan Fournier稍早接受外媒《Eurohoops》的採訪，其中Fournier表示，能夠與奧林匹亞科斯簽約，對自己來說是非常振奮的經歷，「，我想在未來繼續保持這種狀態。」談到過去自己在NBA曾經歷過的黑暗面，Fournier對此則說：「而經驗老道的Evan Fournier，在休賽季則是苦等不到一份NBA合約，於是他確定離開征戰12年的NBA賽場，回到歐洲籃壇發展，生涯Fournier在NBA的賽場上，則是共出戰704場比賽，場均上場27.7分鐘，能夠繳出13.6分、2.7籃板、2.5助攻成績。而根據數據顯示