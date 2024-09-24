Fournier離開NBA就開炮？受訪直呼：有球隊為了選秀順位故意輸球

休賽季確定離開NBA，回到歐洲籃壇發展的法籍後衛好手Evan Fournier，稍早在接受採訪時表示，在幫助法國隊奪下巴黎奧運銀牌後，他最終選擇與奧林匹亞科斯簽約，對他來說是一種非常振奮的經歷，而Fournier也談到過去在NBA自己的親身經歷，並表示：「我認為NBA的黑暗面之一，就是有些球隊會故意輸球，藉此獲得更高的選秀順位。」
Fournier休賽季告別NBA 轉與希臘球隊簽約
Evan Fournier稍早接受外媒《Eurohoops》的採訪，其中Fournier表示，能夠與奧林匹亞科斯簽約，對自己來說是非常振奮的經歷，「從底特律轉戰到巴黎奧運的賽場，這個過程讓我又重新找到了活力，我想在未來繼續保持這種狀態。」
Fournier稱有球隊會故意輸球 藉此獲更高選秀順位
談到過去自己在NBA曾經歷過的黑暗面，Fournier對此則說：「我認為NBA的黑暗面之一，就是有些球隊會故意輸掉比賽，藉此以獲得更高的選秀順位。」
而經驗老道的Evan Fournier，在休賽季則是苦等不到一份NBA合約，於是他確定離開征戰12年的NBA賽場，回到歐洲籃壇發展，Fournier最終則與希臘球隊奧林匹亞科斯俱樂部簽下一份為期2年，總價400多萬美元（約新台幣1.28億元）的合約。
生涯Fournier在NBA的賽場上，則是共出戰704場比賽，場均上場27.7分鐘，能夠繳出13.6分、2.7籃板、2.5助攻成績。而根據數據顯示，Fournier在NBA生涯12年下來，則是總計賺進約1.46億美元（約新台幣46.9億元），也稱得上收穫滿滿。
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Evan Fournier稍早接受外媒《Eurohoops》的採訪，其中Fournier表示，能夠與奧林匹亞科斯簽約，對自己來說是非常振奮的經歷，「從底特律轉戰到巴黎奧運的賽場，這個過程讓我又重新找到了活力，我想在未來繼續保持這種狀態。」
Fournier稱有球隊會故意輸球 藉此獲更高選秀順位
談到過去自己在NBA曾經歷過的黑暗面，Fournier對此則說：「我認為NBA的黑暗面之一，就是有些球隊會故意輸掉比賽，藉此以獲得更高的選秀順位。」
而經驗老道的Evan Fournier，在休賽季則是苦等不到一份NBA合約，於是他確定離開征戰12年的NBA賽場，回到歐洲籃壇發展，Fournier最終則與希臘球隊奧林匹亞科斯俱樂部簽下一份為期2年，總價400多萬美元（約新台幣1.28億元）的合約。
生涯Fournier在NBA的賽場上，則是共出戰704場比賽，場均上場27.7分鐘，能夠繳出13.6分、2.7籃板、2.5助攻成績。而根據數據顯示，Fournier在NBA生涯12年下來，則是總計賺進約1.46億美元（約新台幣46.9億元），也稱得上收穫滿滿。