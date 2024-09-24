周思齊用球棒把球迷找回來　綠委曝體育署假球防堵會議都沒開

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▲立委陳培瑜曝體育署假球防堵會議至今一場都沒開。（圖／記者葉政勳攝，2024.09.24）

中職中信兄弟周思齊22日在台北大巨蛋舉行引退儀式，歷經2次假球事件、到引退賽，共吸引8萬人入場觀看。不過，民進黨立委陳培瑜今（24）日透露體育署今年假球防堵會議一場都沒開。行政院長卓榮泰表示，會要求副院長鄭麗君與體育暨運動發展部籌備小組回去討論。周思齊職棒生涯從2005年開始，效力過誠泰cobras隊、米迪亞暴龍隊、兄弟象隊、中信兄弟隊，被捲入中職最黑暗的時期，經歷過「黑米事件」、「黑象事件」，即使遇到黑道威脅利誘，仍堅持不打假球。行政院長卓榮泰今日繼續率閣員赴立院施政報告，並備詢。陳培瑜質詢時表示，台北棒球場舊址就是現在的小巨蛋，周思齊在引退賽的賽後儀式致詞時提到，心中有個願望，想要在台北小巨蛋立一個碑，台北長蔣萬安也承諾協助，她認為應該不是地方政府能夠完成，盼國家能夠協助，拜託體育署在體育文化傳承時不要只是立一個碑，體育署用數位典藏，但是一般人很沒有感。陳培瑜進一步說，周思齊在引退賽也向球迷、所有學弟喊話，「如果有一天，跟我們的小兄弟們在牌桌上相遇的話，請你跟他們說，我們一起回家去練球好不好」，不過她也透露體育署的假球防堵會議至今一場都沒開。卓榮泰回應表，會請體育暨運動發展部院內籌備小組、行政院秘書長龔明鑫，以及諮詢小組召集人鄭麗君把委員提供的資料納入會議相關討論中，「台灣不只是有棒球經驗，圓山足球場我也很懷念。