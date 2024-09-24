馬英九願自費保險泳渡日月潭　盼滿75歲還能游！許淑華留言回應了

前總統馬英九熱愛游泳，多次都到南投泳渡日月潭，不過因為該活動有年齡限制，明年將滿75歲的馬英九，恐無法參賽。南投縣長許淑華說，明年會邀馬英九當貴賓，下水領游，但馬英九還是想游完全程。馬也在臉書喊話，希望在有生之年，每年都能享受泳渡日月潭帶來的身心舒暢感，直到游不動為止。
許淑華也留言，感謝馬總統對南投日月潭的喜愛，您的建議我收到了，期待明年再次泳渡成功。
馬英九在臉書說，2002年是他第一次泳渡日月潭，那時就愛上這片美麗的湖光山色，也期許自己每年都來參加，後來擔任總統因維安考量，直到2016年卸任後，才恢復泳渡日月潭，直到今年，已經是第11次參加了。今年他和2萬2千多人一起「下水餃」，中間還一度遇到橫向逆流，所幸後來還是以2小時53分成功完賽。
馬英九說，泳渡日月潭已經變成國際知名的活動，不僅提高台灣的觀光，也讓國際見識到台灣人不分男女老幼，都愛好運動的風氣。可惜受限於年齡限制，包括我在內，愛好游泳者，年滿75歲以上，就不能參與這個年度盛會。其實，根據內政部最新統計，2023年國人的平均壽命為80.23歲，泳渡日月潭的年齡限制，似乎可以考慮放寬，容許超過75歲的游泳愛好者，能夠繼續報名；「像我這樣願意自費較高保費參加泳渡的「泳癡」，應該不少。」
馬英九說，台灣已經進入高齡化社會，「我想，會有越來越多像我這樣年齡大的長期運動愛好者，希望在有生之年，每年都能享受泳渡日月潭帶來的身心舒暢感，直到游不動為止。」
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馬英九在臉書說，2002年是他第一次泳渡日月潭，那時就愛上這片美麗的湖光山色，也期許自己每年都來參加，後來擔任總統因維安考量，直到2016年卸任後，才恢復泳渡日月潭，直到今年，已經是第11次參加了。今年他和2萬2千多人一起「下水餃」，中間還一度遇到橫向逆流，所幸後來還是以2小時53分成功完賽。
馬英九說，泳渡日月潭已經變成國際知名的活動，不僅提高台灣的觀光，也讓國際見識到台灣人不分男女老幼，都愛好運動的風氣。可惜受限於年齡限制，包括我在內，愛好游泳者，年滿75歲以上，就不能參與這個年度盛會。其實，根據內政部最新統計，2023年國人的平均壽命為80.23歲，泳渡日月潭的年齡限制，似乎可以考慮放寬，容許超過75歲的游泳愛好者，能夠繼續報名；「像我這樣願意自費較高保費參加泳渡的「泳癡」，應該不少。」
馬英九說，台灣已經進入高齡化社會，「我想，會有越來越多像我這樣年齡大的長期運動愛好者，希望在有生之年，每年都能享受泳渡日月潭帶來的身心舒暢感，直到游不動為止。」