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曾窮到只能用走路去比賽！林郁婷攜手民間捐車回饋母校鶯歌國中

記者吳政紘/綜合報導

▲林郁婷攜手民間捐車回饋母校鶯歌國中，她透露往事，自己只能用走的去比賽。（圖／新北市政府體育處提供）
▲林郁婷攜手民間捐車回饋母校鶯歌國中，她透露往事，自己只能用走的去比賽。（圖／新北市政府體育處提供）
林郁婷捐贈電動車！2024巴黎奧運拳擊金牌國手林郁婷的母校鶯歌國中，昨（23）日獲民間捐贈電動車，一起推展拳擊運動。林郁婷表示，她在學期間比賽或訓練都浪費太多時間在交通上，還要奔跑趕往比賽會場，很高興學弟妹有更充足時間備戰。根據1名不具名的民間人士藉由新北市政府副市長劉和然媒合，以「金牌師徒」林郁婷與教練曾自強名義捐贈1輛價值百萬元的國產電動車回饋鶯歌國中體育團隊。新北市府23日在鶯歌國中舉行捐贈典禮，林郁婷與曾自強等人都出席。

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林郁婷回憶往事　曾用走路去比賽

林郁婷分享，過去在學期間經常要移地訓練或比賽，但常在交通耗費大量時間，例如比賽場地若在偏遠郊區，她們不僅沒有車、也沒有經費搭計程車或叫接駁車，就只能靠依靠「11路公車（指雙腳）」，若比賽時間快到了還得跑過去，因此都需很早起床，反而犧牲休息時間。

林郁婷表示，現在有這台車可以接駁選手，選手就能睡眠充足、做好最大恢復，在場上也能有最好發揮，很希望為學弟妹提供機會改善環境，讓學弟妹有更充足狀態備戰與訓練。她也鼓勵這些小學弟妹，有機會可以跟她一樣，一起挑戰奧運，永不放棄。

新北市副市長劉和然表示，郁婷是鶯歌國小、鶯歌國中、鶯歌工商校友，曾自強教練是鶯歌國中專任運動教練，師徒2人從鶯歌國中時期開始，一路走來，歷經訓練過程的高低起伏、外界的紛紛擾擾，始終朝著目標堅定前進，最終用實力拿下臺灣奧運史上首面拳擊金牌，郁婷也完成令人欽佩的亞錦賽、亞運、世錦賽、奧運「金滿貫」。

劉副市長開心地強調，媒合民間熱愛體育人士成就一樁美事，以金牌師徒名義，捐贈電動車給鶯歌國中，用實際行動支持體育，讓學校運動團隊未來不論是移地訓練或以賽代訓，都能節省部分時間，更有餘裕專心訓練。

劉副市長提到，今天的捐贈活動代表民間人士對體育的支持，意味著郁婷及自強教練回饋母校，不僅是對過去的感恩，更是對未來的激勵，藉由這份傳承幫助更多選手得到支援，在體育這條路上沒有後顧之憂，號召更多人支持年輕學子的體育夢想，成為每位運動員最堅強的後盾，鼓勵大家在追求卓越競技成績的同時，把這份追求轉化為不畏艱難，奮力前行的力量；勉勵鶯歌國中的運動團隊，持續按照自己設定的目標，按部就班往前走，每個人都正踏在往奧運金牌的道路上！

鶯歌國中江明泱校長對於郁婷及自強教練的回饋表示由衷的感激，「郁婷不僅是我們學校的驕傲，她在賽場上奮戰不懈的拼鬥精神，更為全校師生樹立優秀的榜樣。」。「妳的心有多大，夢想就有多大。」曾自強教練對郁婷的鼓勵，正是每位運動員對自我的期許。

▲林郁婷攜手民間捐車回饋母校鶯歌國中，她透露往事，自己只能用走的去比賽。（圖／新北市政府體育處提供）
▲林郁婷攜手民間捐車回饋母校鶯歌國中。（圖／新北市政府體育處提供）
▲林郁婷攜手民間捐車回饋母校鶯歌國中。支持體育回饋母校 ，攜手挺體育捐贈儀式，鶯歌國中江明泱校長(右一)代表接受捐贈（圖／新北市政府體育處提供）
▲林郁婷攜手民間捐車回饋母校鶯歌國中。支持體育回饋母校 ，攜手挺體育捐贈儀式，鶯歌國中江明泱校長(右一)代表接受捐贈（圖／新北市政府體育處提供）

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