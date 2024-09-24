曾窮到只能用走路去比賽！林郁婷攜手民間捐車回饋母校鶯歌國中

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▲林郁婷攜手民間捐車回饋母校鶯歌國中。（圖／新北市政府體育處提供）

▲林郁婷攜手民間捐車回饋母校鶯歌國中。支持體育回饋母校 ，攜手挺體育捐贈儀式，鶯歌國中江明泱校長(右一)代表接受捐贈（圖／新北市政府體育處提供）

林郁婷捐贈電動車！2024巴黎奧運拳擊金牌國手林郁婷的母校鶯歌國中，昨（23）日獲民間捐贈電動車，一起推展拳擊運動。林郁婷分享，過去在學期間經常要移地訓練或比賽，但常在交通耗費大量時間，例如比賽場地若在偏遠郊區，她們不僅沒有車、也沒有經費搭計程車或叫接駁車，就只能靠依靠「11路公車（指雙腳）」，若比賽時間快到了還得跑過去，因此都需很早起床，反而犧牲休息時間。新北市副市長劉和然表示，郁婷是鶯歌國小、鶯歌國中、鶯歌工商校友，曾自強教練是鶯歌國中專任運動教練，師徒2人從鶯歌國中時期開始，一路走來，歷經訓練過程的高低起伏、外界的紛紛擾擾，始終朝著目標堅定前進，最終用實力拿下臺灣奧運史上首面拳擊金牌，郁婷也完成令人欽佩的亞錦賽、亞運、世錦賽、奧運「金滿貫」。劉副市長提到，今天的捐贈活動代表民間人士對體育的支持，意味著郁婷及自強教練回饋母校，不僅是對過去的感恩，更是對未來的激勵，藉由這份傳承幫助更多選手得到支援，在體育這條路上沒有後顧之憂，號召更多人支持年輕學子的體育夢想，成為每位運動員最堅強的後盾，鼓勵大家在追求卓越競技成績的同時，把這份追求轉化為不畏艱難，奮力前行的力量；勉勵鶯歌國中的運動團隊，持續按照自己設定的目