曾窮到只能用走路去比賽！林郁婷攜手民間捐車回饋母校鶯歌國中

林郁婷捐贈電動車！2024巴黎奧運拳擊金牌國手林郁婷的母校鶯歌國中，昨（23）日獲民間捐贈電動車，一起推展拳擊運動。林郁婷表示，她在學期間比賽或訓練都浪費太多時間在交通上，還要奔跑趕往比賽會場，很高興學弟妹有更充足時間備戰。根據1名不具名的民間人士藉由新北市政府副市長劉和然媒合，以「金牌師徒」林郁婷與教練曾自強名義捐贈1輛價值百萬元的國產電動車回饋鶯歌國中體育團隊。新北市府23日在鶯歌國中舉行捐贈典禮，林郁婷與曾自強等人都出席。
林郁婷回憶往事 曾用走路去比賽
林郁婷分享，過去在學期間經常要移地訓練或比賽，但常在交通耗費大量時間，例如比賽場地若在偏遠郊區，她們不僅沒有車、也沒有經費搭計程車或叫接駁車，就只能靠依靠「11路公車（指雙腳）」，若比賽時間快到了還得跑過去，因此都需很早起床，反而犧牲休息時間。
林郁婷表示，現在有這台車可以接駁選手，選手就能睡眠充足、做好最大恢復，在場上也能有最好發揮，很希望為學弟妹提供機會改善環境，讓學弟妹有更充足狀態備戰與訓練。她也鼓勵這些小學弟妹，有機會可以跟她一樣，一起挑戰奧運，永不放棄。
新北市副市長劉和然表示，郁婷是鶯歌國小、鶯歌國中、
鶯歌工商校友，曾自強教練是鶯歌國中專任運動教練，師徒2人從鶯歌 國中時期開始，一路走來，歷經訓練過程的高低起伏、 外界的紛紛擾擾，始終朝著目標堅定前進， 最終用實力拿下臺灣奧運史上首面拳擊金牌， 郁婷也完成令人欽佩的亞錦賽、亞運、世錦賽、奧運「金滿貫」。 劉副市長開心地強調，媒合民間熱愛體育人士成就一樁美事， 以金牌師徒名義，捐贈電動車給鶯歌國中，用實際行動支持體育， 讓學校運動團隊未來不論是移地訓練或以賽代訓， 都能節省部分時間，更有餘裕專心訓練。
劉副市長提到，今天的捐贈活動代表民間人士對體育的支持，
意味著郁婷及自強教練回饋母校，不僅是對過去的感恩， 更是對未來的激勵，藉由這份傳承幫助更多選手得到支援， 在體育這條路上沒有後顧之憂， 號召更多人支持年輕學子的體育夢想， 成為每位運動員最堅強的後盾， 鼓勵大家在追求卓越競技成績的同時，把這份追求轉化為不畏艱難， 奮力前行的力量；勉勵鶯歌國中的運動團隊， 持續按照自己設定的目標，按部就班往前走， 每個人都正踏在往奧運金牌的道路上！
鶯歌國中江明泱校長對於郁婷及自強教練的回饋表示由衷的感激，「
郁婷不僅是我們學校的驕傲，她在賽場上奮戰不懈的拼鬥精神， 更為全校師生樹立優秀的榜樣。」。「妳的心有多大，夢想就有多大。 」曾自強教練對郁婷的鼓勵，正是每位運動員對自我的期許。
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林郁婷分享，過去在學期間經常要移地訓練或比賽，但常在交通耗費大量時間，例如比賽場地若在偏遠郊區，她們不僅沒有車、也沒有經費搭計程車或叫接駁車，就只能靠依靠「11路公車（指雙腳）」，若比賽時間快到了還得跑過去，因此都需很早起床，反而犧牲休息時間。
林郁婷表示，現在有這台車可以接駁選手，選手就能睡眠充足、做好最大恢復，在場上也能有最好發揮，很希望為學弟妹提供機會改善環境，讓學弟妹有更充足狀態備戰與訓練。她也鼓勵這些小學弟妹，有機會可以跟她一樣，一起挑戰奧運，永不放棄。
新北市副市長劉和然表示，郁婷是鶯歌國小、鶯歌國中、
劉副市長提到，今天的捐贈活動代表民間人士對體育的支持，
鶯歌國中江明泱校長對於郁婷及自強教練的回饋表示由衷的感激，「