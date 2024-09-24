內政部增設「物資大隊」跟戰爭有關？劉世芳駁：是協助民防整編

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為提升民防能量，內政部擬修正相關辦法，將增設「物資大隊」負責因應平時災害需求，以及戰時民生物資管理調度，急救站編組範圍則納入診所或藥局的醫事人員，外界質疑是否因台海兵兇戰危。對此，內政部長劉世芳今（24）日指出，預告的子法裡有提到，民防的相關組織是在協助整編、編訓。總統府「全社會防衛韌性委員會」將在26日召開第一次委員會，由總統賴清德親自主持。為提升民防能量，內政部擬修正相關辦法，將增設「物資大隊」負責因應平時災害需求，以及戰時民生物資管理調度，急救站編組範圍則納入診所或藥局的醫事人員。《民防法》現行規定，主管機關因民防工作必需，於戰時或事變時，得協調地方衛生主管機關簽發徵購命令，徵購供急救醫療使用的藥品醫材。衛福部食藥署表示，《民防法》雖未明列藥品品項，但針對臨床常用且可能供應不穩的急救藥品，已持續滾動納入必要藥品清單。劉世芳強調，現行《民防法》有規範民防功能，因此在公告子法中，有提到民防相關組織是負責整編，不管是天災人禍時成立的若干小組，目前看到預告修法部分，有看到收容、物資部分，都跟大家所熟知的民防系統協助、整編有關係。國防部長顧立雄受訪時也說，加強全社會防衛韌性正是嚇阻的一環，不僅軍事防衛要加強自我防衛能力與決心，全社會防衛也要加強韌性，統合起來足以產生嚇阻，才能真正維持台海和平穩定。