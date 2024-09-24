爆邱泰源選不分區推薦人是柯文哲　吳子嘉：還問我有沒有機會

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衛福部長邱泰源21日爆料，總統賴清德曾致電罵環境部長彭啓明，認為環境部沒給足夠資源讓醫療院所執行減碳，此番言論引發熱議；而邱泰源事後也為自己用詞不當，向彭啓明以及社會大眾致歉。《美麗島電子報》董事長吳子嘉揭露，邱泰源第一次代表民進黨選不分區立委時，推薦人是民眾黨主席柯文哲。吳子嘉23日在政論節目《關鍵時刻》透露，邱泰源第一次選不分區立委時，推薦人是柯文哲，當時柯文哲還問自己一句話，「我介紹邱泰源進名單，現在如何？」吳子嘉回答柯文哲，邱泰源被排在22名，等遞補就有機會可選上了，「柯文哲還特別為了這個事情，特別問過我有沒有機會。」吳子嘉說，賴清德確實有打電話給彭啟明，但前總統蔡英文和馬英九過去也都曾打電話給部長，這沒什麼了不起，可邱泰源當過兩屆不分區立委，現在又是部長，怎會對於輕重的拿捏完全不懂，這件事犯了大忌，怎麼可以把賴清德私下的講話搬上媒體。