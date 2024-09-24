「4大不倫女」讓日本人秒轉台！她比唐田英里佳、廣末涼子惹人厭

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▲廣末涼子去年驚爆外遇，對象也是個已婚男，形象口碑跌落谷底。（圖／RH官網）

▲唐田英里佳（左）和東出昌大（右）不倫戀的期間，男方元配正懷著第3胎。（圖／オワオワリ X）

▲貝琪在2016年被爆出介入已婚樂團主唱婚姻，表面流淚道歉否認，私下態度卻是另一個模樣，因此獲得「腹黑假面小三」之名。（圖／翻攝貝琪IG）

▲福原愛被選為最不想看到的不倫戀女星第1名。（圖／福原愛微博）

日本演藝圈不倫戀事件頻傳，今年有許多因為陷入醜聞、沉寂好一段時間的不倫戀主角們，開始嘗試回歸大眾視野賺錢，然而日本週刊《FLASH》以「不想在電視上看到的不倫女星」為題，向全國500位民眾進行調查，前4名出爐，第4名到第2名分別為廣末涼子、唐田英里佳、貝琪，冠軍則是福原愛，看著曾是「國民女兒」的她，如今口碑暴跌，令人不勝唏噓。廣末涼子在去年6月驚爆婚內出軌同樣也是已婚的米其林名廚鳥羽周作，昔日玉女形象整個大破滅，之後她PO出親筆信道歉、並和結婚13年的老公離婚，然而不到1年，今年2月廣末涼子就宣布成立個人事務所，準備正式復出，還創立要付費的粉絲網站等等，4月她出席活動時大談育兒經，本月又在富士電視台的節目中以VTR露臉，似乎正在為演藝活動的正式回歸不斷試水溫。有一名40歲男性直言，廣末涼子偷吃後又裝得像什麼事都沒發生過，讓人無法接受，如果在電視上看到她一定會轉台。有著清純形象的唐田英里佳，在2020年時被爆出未成年開始和已婚男星東出昌大長達2年的不倫戀情，當時甚至是東出昌大老婆渡邊杏懷第3胎的期間，同年他們簽字離婚，唐田英里佳也被冠上「小三」之名，淡出大眾視野將近5年後，今年唐田英里佳陸續以影集《極惡女王》、電影《那日清晨真令人感到空虛》回歸，許多觀眾對此感到相當不滿，認為她臉皮太厚。英日混血女星貝琪，在2016年與樂團「極品下流少女」中已婚的主唱川谷繪音爆發婚外情，當時她召開記者會落淚否認介入婚姻，堅稱和川谷繪音只是朋友，然而之後她和男方的聊天紀錄被流出，一改委屈態度，還和男方說要謝謝週刊讓他們的戀情能公開，讓貝琪被稱作是「腹黑假面小三」！有家庭主婦表示討厭她狡猾的形象，在電視上看到她一定會轉台，無法忍受。獲得榜單第一名的則是台灣人再熟悉不過的福原愛了，和江宏傑在離婚前被拍到婚內和男性友人「橫濱高帥男」單獨出遊過夜，之後展開一連串爭議，橫濱高帥男的元配還痛訴福原愛謊話連篇。福原愛和江宏傑的離婚官司纏鬥1年多才終於在今年達成和解。由於福原愛是日本民眾從小看到大的運動選手，原是「國民女兒」般的存在，然而她的可愛親民形象已經回不去，尤其是當時她把媽媽丟在台灣江宏傑家中，自己卻在日本被爆出不倫新聞，把場面搞得很難看，至今還是讓大票網友不解。