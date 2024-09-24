自爆吹冷氣都想到阿北被關！館長預言：2026年選舉「民進黨會死」

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民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利遭羈押，迄今已3周。力挺柯文哲的網紅「館長」陳之漢說，最近常常想到柯文哲，連吃飯、吹冷氣也會想到柯被羈押在看守所內，過得很辛苦，台灣的司法常因人設事，但要罷免總統是天方夜譚，所以只能等2026年九合一選舉的時候，再來修理民進黨。陳之漢日前在直播時談到台灣司法，他說，台灣的無期徒刑等於是有期徒刑，大概只要關25年，現在死刑已經有限度合憲，現有的37名死刑犯，未來可能會被放出來，所以台灣的法律真的很好笑，像柯文哲被羈押，但只要是執政黨的人，出事都不會被調查。陳之漢說，未來只能靠國民黨及民眾黨的立委在死刑相關議題上發揮，不然就是以後別投票給民進黨，不然在台灣，罷免總統是天方夜譚，如果想要修理執政黨，就要在2026的選舉讓執政黨的縣市長、議員落選，如果柯文哲案也處理不好，民進黨2026也會死啦。