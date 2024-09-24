邱泰源爆賴清德罵彭啟明惹議　羅智強一句話促成大和解畫面曝光

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衛福部長邱泰源日前爆料，總統賴清德打電話爆罵環境部長彭啓明，挨批失言，邱泰源為此也公開道歉。國民黨立委羅智強今（24）日在立法院質詢時，特別要邱泰源、彭啓明上質詢台，要2人握手大和解，行政院長卓榮泰站在2人中間，也一起牽手，羅智強酸邱泰源，不要跳過行政院長告御狀，這樣不尊重，卓榮泰在一旁尷尬點頭。邱泰源日前自曝賴清德為了醫院執行減碳事宜，「致電罵了環境部長」；彭啓明澄清說「沒有罵我啦」，賴總統是希望能夠更積極一點、更勇於任事。邱泰源也為失言風波向彭啓明及社會大眾道歉。立法院今日邀情行政院長卓榮泰及部會首長施政報告並備詢，羅智強問卓榮泰，是否知道邱泰源爆料賴清德罵彭啓明一事，卓榮泰說，他看媒體知道的，經過事後詢問，他認為邱泰源發言非常不當，邱自己也深表歉意。羅智強接著說，那請他們兩個（邱泰源、彭啓明）上來一下，「我幫你們大和解！」羅智強說，「你們兩個握個手啦，真的不好看」，結果卓榮泰疑似會錯意回說，「我跟他（邱泰源）沒有怎樣啊！」羅智強說，「我不是說你（卓）啦，我是說他們兩個（邱、彭），但什麼你們沒怎樣，你跟他的問題才大！」邱泰源直接跳過行政院長去告狀。卓榮泰牽起左右兩邊彭啓明跟邱泰源的手說，「3個一起」，羅智強讚「3個更好！」羅還不忘開酸，「部長（邱泰源）不要跳過行政院長告御狀啦！這樣不尊重啦！」卓榮泰尷尬微笑點頭。邱泰源解釋稱，他跟彭啓明多年好友，一直是為國家並肩作戰，羅智強回說，好好努力繼續為國家做事。