時力民調7成支持終身監禁取代死刑　王婉諭盼討論政策配套

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時代力量今（24）日公布死刑民調結果，仍有8成民眾支持死刑存在；不過，納入替代方案時，也有近7成民眾支持以「終身監禁、不得假釋」取代死刑。時力黨主席王婉諭表示，自己身為政黨領導者、同時也是被害人家屬，「必須咬緊牙關，帶領台灣社會直面死刑存廢與背後的情緒動機，以及相關的政策配套」。時代力量召開「犯罪預防與死刑存廢」民調公布記者會，公布時代力量委託皮爾森民調公司執行，針對台灣民眾對於死刑與社會安全、犯罪成因及預防等的民調結果。時代力量黨主席王婉諭表示，死刑存廢涉及憲法解釋、生命權保障、犯罪嚇阻與預防、被害人補償與保障等複雜面向，牽動情緒與政治的敏感神經。面對爭議性議題，時代力量有義務用理性、科學、積極的態度，拆解死刑存廢的各項爭議。因此，時力從3月開始進行多次的內部討論，也積極參與死刑相關對話。時代力量發言人鄭宇焱表示，在民調報告中，即便台灣相對安全，近十年犯罪率與暴力犯罪數下降，但還是有近5成民眾覺得台灣很危險，甚至認為台灣犯罪率不斷上升，「呈現了實際數字與民眾認知完全不同的結果」。關於死刑存廢，民調與過去結果相似，有8成民眾支持死刑存在，但當談及死刑替代方案時，也有近7成支持終身監禁不得假釋取代死刑。王婉諭強調，台灣有8成民意反對廢除死刑，「能理解死刑長期被視為是社會問題的安慰劑，或是事後撫慰社會的萬靈丹」。但為何死刑有這麼強大的社會功能？則需要理性探討。這次時代力量把「犯罪預防」與「社會安全網」帶入死刑存廢的討論，目的不是給社會簡單的是非答案，而是建立台灣討論死刑存廢更深厚的事實基礎與民意理解。這次調查是由時代力量委託皮爾森數據進行，調查對象為全台年滿18歲之網路人口，調查期間今年6月26日至7月5日，有效樣本1291份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.73%。抽樣方式採網路主動發放調查，透過資料管理平台（DMP），在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。