王威晨感性致謝周思齊「像老師、像父親」！代替王光輝說：謝謝你

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中信兄弟球星「周董」周思齊上周於大巨蛋舉辦引退賽，中信兄弟現役球員們紛紛向他送上感謝，除了張志豪淚灑球場和其動情擁抱，隊長王威晨也和前輩致意。今（24）日後者也於個人Instagram上發文，稱對方像朋友、老師和父親，希望能帶著對方的叮嚀在未來勇往直前。「千言萬語，您都知道。不知道該怎麼去面對的一天還是來臨了，謝謝一路走來，像朋友、像學長、像老師、像偶像、像父親一般的存在。」王威晨今天在IG上如此寫道。王威晨提到「繼往開來，黃潮不息」這段標語，也稱接下來後輩也會帶著周思齊教導的、叮嚀的，繼續在屬於他們的時代勇往直前，「另外，也代替王光輝，謝謝你。思齊學長引退快樂。也謝謝所有媒體朋友和球迷們幫威晨留下與思齊學長最後的回憶♡」在退役儀式上，哭最慘的就是張志豪，他昨日接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，自己跟周思齊從2010年奮戰到現在，他引退後，當時的冠軍班底就剩下他一人而已，周思齊說：「以後就交給你了」，讓他眼淚潰堤。