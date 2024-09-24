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王威晨感性致謝周思齊「像老師、像父親」！代替王光輝說：謝謝你

記者黃建霖/綜合報導

▲中信兄弟球星「周董」周思齊上周於大巨蛋舉辦引退賽，中信兄弟現役球員們紛紛向他送上感謝，除了張志豪淚灑球場和其動情擁抱，隊長王威晨也和前輩致意。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲中信兄弟球星「周董」周思齊上周於大巨蛋舉辦引退賽，中信兄弟現役球員們紛紛向他送上感謝，除了張志豪淚灑球場和其動情擁抱，隊長王威晨也和前輩致意。（圖／記者葉政勳攝 ）
中信兄弟球星「周董」周思齊上周於大巨蛋舉辦引退賽，中信兄弟現役球員們紛紛向他送上感謝，除了張志豪淚灑球場和其動情擁抱，隊長王威晨也和前輩致意。今（24）日後者也於個人Instagram上發文，稱對方像朋友、老師和父親，希望能帶著對方的叮嚀在未來勇往直前。

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周思齊引退　王威晨發文感謝

「千言萬語，您都知道。不知道該怎麼去面對的一天還是來臨了，謝謝一路走來，像朋友、像學長、像老師、像偶像、像父親一般的存在。」王威晨今天在IG上如此寫道。

王威晨提到「繼往開來，黃潮不息」這段標語，也稱接下來後輩也會帶著周思齊教導的、叮嚀的，繼續在屬於他們的時代勇往直前，「另外，也代替王光輝，謝謝你。思齊學長引退快樂。也謝謝所有媒體朋友和球迷們幫威晨留下與思齊學長最後的回憶♡」

張志豪痛哭　透露周思齊當下說的話

在退役儀式上，哭最慘的就是張志豪，他昨日接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，自己跟周思齊從2010年奮戰到現在，他引退後，當時的冠軍班底就剩下他一人而已，周思齊說：「以後就交給你了」，讓他眼淚潰堤。


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