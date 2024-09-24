Nadal現身台維斯盃決賽名單！有望合拍Alcaraz　重演奧運夢幻連動

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▲西班牙的2名跨世代好手納達爾（Rafael Nadal）以及阿卡拉茲（Carlos Alcaraz）組成「超夢幻男雙」，最終在巴黎奧運8強止步。（圖／美聯社／達志影像）

Nadal現身台維斯盃決賽名單！兩人先前曾在巴黎奧運男雙項目合拍，雖然最終止步8強，但仍讓球迷記憶深刻，如今將有機會在球場上重演這個夢幻組合。Rafael Nadal近年飽受傷勢困擾，在巴黎奧運後缺席不少比賽，包含大滿貫賽事的的美國網球公開賽，以及拉沃盃，都是在賽前宣布退出。根據專門報導網球的網路媒體《Tennis365》報導推測，。而除了西班牙外，衛冕軍義大利將交手阿根廷，美國碰頭澳洲，而德國則是要出戰加拿大。