Nadal現身台維斯盃決賽名單！有望合拍Alcaraz　重演奧運夢幻連動

Nadal現身台維斯盃決賽名單！台維斯盃決賽即將在11月19日至11月24日開打，西班牙網協在今（24）日公布參賽名單，其中出現「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）以及「小蠻牛」阿卡拉茲（Carlos Alcaraz）的名字。兩人先前曾在巴黎奧運男雙項目合拍，雖然最終止步8強，但仍讓球迷記憶深刻，如今將有機會在球場上重演這個夢幻組合。
Nadal奧運後頻退賽 恐是國家隊最後一舞
Rafael Nadal近年飽受傷勢困擾，在巴黎奧運後缺席不少比賽，包含大滿貫賽事的的美國網球公開賽，以及拉沃盃，都是在賽前宣布退出。如今，在西班牙網協的台維斯盃名單中，出現Rafael Nadal的名字，而其他成員包含Carlos Alcaraz、David Ferrer、Roberto Bautista Agut、Pablo Carreno和Marcel Granollers。
根據專門報導網球的網路媒體《Tennis365》報導推測，本次賽事將可能是Rafael Nadal在國家隊的最後一舞，也讓不少人期待，他能夠繼巴黎奧運後，再度和Carlos Alcaraz合拍出戰雙打項目，重演大小牛的夢幻連動。
西班牙在台維斯盃的首戰將迎戰荷蘭，奪勝便可闖入最終4強，西班牙隊史曾拿過6次冠軍，前一次封王要回溯到2019年。而除了西班牙外，衛冕軍義大利將交手阿根廷，美國碰頭澳洲，而德國則是要出戰加拿大。
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Rafael Nadal近年飽受傷勢困擾，在巴黎奧運後缺席不少比賽，包含大滿貫賽事的的美國網球公開賽，以及拉沃盃，都是在賽前宣布退出。如今，在西班牙網協的台維斯盃名單中，出現Rafael Nadal的名字，而其他成員包含Carlos Alcaraz、David Ferrer、Roberto Bautista Agut、Pablo Carreno和Marcel Granollers。
根據專門報導網球的網路媒體《Tennis365》報導推測，本次賽事將可能是Rafael Nadal在國家隊的最後一舞，也讓不少人期待，他能夠繼巴黎奧運後，再度和Carlos Alcaraz合拍出戰雙打項目，重演大小牛的夢幻連動。
西班牙在台維斯盃的首戰將迎戰荷蘭，奪勝便可闖入最終4強，西班牙隊史曾拿過6次冠軍，前一次封王要回溯到2019年。而除了西班牙外，衛冕軍義大利將交手阿根廷，美國碰頭澳洲，而德國則是要出戰加拿大。