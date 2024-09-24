日本近海5.9地震警報解除！「搖晃無感」卻有海嘯　專家指這1關鍵

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日本伊豆群島鳥島近海在當地時間（以下同）24日上午8時14分發生規模5.9地震，雖然日本氣象廳未觀測到出現震度1以上的地區，但在上午8時20分，針對伊豆群島與小笠原群島沿岸發布「海嘯注意報」，隨後也有地區觀測到50公分的海嘯。有專家指出，這是因為海底火山活動所致。目前海嘯注意報已經全數解除。根據日本放送協會（NHK）報導，日本鳥島近海發生規模5.9地震，震源深度僅10公里，隨後氣象廳針對伊豆群島以及小笠原群島沿岸發布「海嘯注意報」。在海嘯注意報發布之後，首相官邸的危機管理中心也設置情報聯絡室，以應對可能的突發情況。伊豆群島八丈島八重根在上午8點58分測得50公分海嘯，伊豆群島神津島也在上午9時54分觀測到20公分海嘯，三宅島坪田、三宅島阿古則在9時11分觀測到10公分海嘯，伊豆大島在上午9點41分觀測到10公分海嘯，八丈島神湊也在上午10點29分測得10公分海嘯。在這之後，隨著潮位變化變小，日本氣象廳在上午11點時解除海嘯注意報。雖然伊豆群島、小笠原群島以及千葉縣到沖繩的太平洋沿岸地區的潮位仍可能會出現小幅度變化，但不會有受到海嘯危害的危險。事實上，自從2015年以來，鳥島近海也曾發生過地震搖晃規模較小，但仍有海嘯的狀況。在2015年，鳥島近海發生規模5.9地震，並在八丈島八重根觀測到60公分的海嘯，在神津島觀測到21公分的海嘯，並在從千葉縣到沖繩縣的太平洋沿岸觀測到微弱的海嘯。當時也未觀測到震度1以上的搖晃。東北大學災害科學國際研究所的今村文彥教授指出，這可能與海底火山活動有關。由於海嘯發生的區域可能因火山活動導致海底地盤隆起或沉降，進而引發海嘯。由於與一般地震不同，這次事件沒有明顯的震動傳遞，推測是在沒有感受到搖晃的情況下海嘯發生。