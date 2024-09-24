10款抹茶甜點吃到飽！飯店攜手京都百年抹茶品牌　每人1490元起

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▲台北喜來登的人氣吃到飽餐廳「十二廚」，一次推出10款「期間限定抹茶甜點吃到飽」輪番上陣。（圖／台北喜來登提供）

▲一樓大廳酒吧則推出兩款醇厚系抹茶調飲，包含「朝韻」抹茶拿鐵與「夕暉」白桃柳橙抹茶飲。（圖／台北喜來登提供）

▲JR東日本大飯店台北的「Brilliant鉑麗安全日餐廳」推出「東南亞美食祭」，以泰國菜為主軸，搭配越南、新加坡等經典風味。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

▲JR東日本大飯店台北的「Brilliant鉑麗安全日餐廳」推出「東南亞美食祭」，吃得到較少見的火山排骨。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

抹茶控、哈日族都看過來！台北喜來登與京都百年抹茶「辻利茶舗」攜手合作，今（24）日至11月22日推出「靜庭秋茶．法式優雅系抹茶饗宴」，以鹿兒島火香系「丸香」與添加珍貴一番茶的「丸台」為主角，由台北喜來登館內的世界巧克力大師賽冠軍名廚操刀設計，將優雅的法式甜點底蘊結合日本百年製茶工藝，推出18款醇厚系甜點及2款特色飲品，分別於飯店1樓The Deli、十二廚自助餐廳與大廳酒吧販售，甜點吃到飽到秋季特調，一次滿足抹茶迷們的期待。傳承百年的「辻利茶舗」，所選用之抹茶皆由日本社長精心挑選，以高標準審視每個製茶環節打造出最高品質的茶粉。本次合作由台北喜來登的世界巧克力大師賽冠軍－鄭吉賢主廚，以「秋庭靜茶」為主題將多年法式甜點經驗，結合兩款辻利經典抹茶：來自鹿兒島的「丸香」具有獨特火香茶味，特殊工法研磨展現翠綠茶色，以及添加宇治一番茶的「丸台」茶味濃厚回甘，利用其特性與風味來展現各款甜點的深度層次。台北喜來登的人氣吃到飽餐廳「十二廚」推出10款「期間限定抹茶甜點吃到飽」，平常要價上百元的辻利抹茶甜點、現在全部吃到飽。首推「黑芝麻抹茶蛋糕捲」芝麻香氣與香醇抹茶甘奈許，口感豐富層次十足，「抹茶生巧克力塔」内裏醇厚抹茶與巧克力甘甜在入口時完美融合，還有乳香濃郁的「抹茶波士頓派」、酸甜誘人的「檸檬抹茶起司蛋糕」以及超人氣現做「抹茶舒芙蕾厚鬆餅」苦甜抹茶醬搭配蜜漬紅豆，抹茶迷們都可一次盡嚐。自助餐每位1,490元+10%起。台北喜來登的1樓The Deli外賣店也推出8款「精品法式甜點」，首推「醇厚系抹茶／焙茶生乳捲」，濕潤綿密的蛋糕捲包覆融合法國頂級鮮奶油與丸香抹茶粉製成的馥郁抹茶奶霜，以及添加珍貴一番茶製成的抹茶甘納許，茶香悠長回甘、展現極致優雅之作。還有以生巧克力為靈感的「抹茶榛果巧克力塔」，極致濃郁的苦甜榛果巧克力與抹茶香緹交織的回味享受。精品小蛋糕則有冠軍主廚招牌「抹茶蒙布朗」、「香柚抹茶提拉米蘇」，以及濃郁香氣與清澈的甘苦完美和諧的「抹茶歐貝拉」等。另外一樓大廳酒吧則推出兩款醇厚系抹茶調飲，「朝韻」抹茶拿鐵，以香濃抹茶搭配細膩奶泡，滑順口感茶香馥郁，溫暖秋日午茶時光。「夕暉」白桃柳橙抹茶飲，以茶香馥郁的丸香抹茶茶湯，清甜果香帶出茶香陣陣，每杯280元+10%。下午茶搭配指定辻利茶舗甜點再享優惠價400元+10% 。另外，JR東日本大飯店台北「Brilliant鉑麗安全日餐廳」則是首次推出「東南亞美食祭」，以泰國菜為主軸，搭配越南、新加坡等經典風味，打造酸香開胃的南洋美味。由擁有超過20年廚藝經歷的主廚陳永儒設計菜色，他不僅以西餐創意料理見長，且近10年來，多次往返東南亞，如泰國、越南、印尼、菲律賓等地，並曾在泰國藍帶廚藝學校、萬迪廚藝學院、藍象廚藝學校等進修。即日起至11月4日，午、晚餐期間限定推出海鮮沙拉升級版、酸辣海鮮湯、咖哩蟹、火山排骨、啤酒鴨、檸檬魚及南洋風甜點等無限量供應。餐廳還有多道人氣菜，像是威靈頓牛排、普羅旺斯烤羊排、燉牛舌等豐富料理，都能無限取用。平日週一至週四午、晚餐及週五午餐成人每人1,480元起，假日週五晚餐及週六日午晚餐成人每人1,680元。