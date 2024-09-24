統一布丁吃完封膜先不要丟！內行揭「隱藏用途」：立刻現賺195元

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▲網友最近吃統一布丁發現封膜上有特別圖案，而憑藉該封膜，可以到Mister Donut門市兌換買5送5的優惠，現賺195元。（圖/Threads/全家7-11新品分享區）

▲Mister DonutX7-11統一布丁合作推活動，只要到7-11購買小統一布丁，有機會獲得隱藏版封膜，可兌換Mister Donut甜甜圈買5送5優惠！（圖/𝗠𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗗𝗼𝗻𝘂𝘁臉書）

▲拿著洗乾淨的統一布丁特別封膜，可以到Mister Donut門市換購甜甜圈買5送5的優惠，現賺195元超划算。（圖/全家便利超商7-11新品分享區）

統一布丁的蓋子吃完先不要丟！統一布丁從1979年推出至今，仍然是非常熱銷的甜點之一，許多人也日常也習慣打開統一布丁之後，封膜會舔乾淨再丟棄。不過，近日就網友發現，一名網友在臉書社團「全家便利商店/7-11新品分享區」貼文指出「打開統一布丁準備要舔封膜的時候，看到上面有以前沒看過的圖案，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「回收封膜的甜甜圈店員：應該舔過吧.....笑死。」網友分享的該活動是真的確實存在，是近期由Mister Donut與7-11合作的活動，而得到該封膜的民眾，可以拿著封膜到Mister Donut的門市，享有甜甜圈買5送5的優惠，，封膜數量有限，隨著活動近日越來越多人發現，Mister Donut店員也在「Threads」上留言表示因此如果愛吃Mister Donut的民眾，不要錯過活動期間，到7-11買統一布丁就有機會抽中甜甜圈買5送5的優惠，非常划算！📍活動辦法：至7-11購買小統一布丁有機會獲得Mister Donut甜甜圈買5送5封膜📍活動日期：即日起至10月31日（封膜兌換完為止）📍兌換地點：Mister Donut門市（7-11門市不適用）