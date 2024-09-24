統一布丁吃完封膜先不要丟！內行揭「隱藏用途」：立刻現賺195元

統一布丁的蓋子吃完先不要丟！統一布丁從1979年推出至今，仍然是非常熱銷的甜點之一，許多人也日常也習慣打開統一布丁之後，封膜會舔乾淨再丟棄。不過，近日就網友發現，統一布丁的封膜上面出現了特別的圖案，仔細一看才發現竟然有「甜甜圈優惠券買5送5」，貼文引起廣大迴響。
一名網友在臉書社團「全家便利商店/7-11新品分享區」貼文指出「打開統一布丁準備要舔封膜的時候，看到上面有以前沒看過的圖案，仔細一看才發現可以拿封膜去換Mister Donut甜甜圈買5送5，一個甜甜圈不用20元實在太讚了，馬上衝去換跟同事分享下午茶。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「QQ我昨天剛吃一個有看到圖案沒仔細看，丟掉了」、「為什麼我昨天打開統一布丁沒看到啊」、「昨天也有吃統一布丁，沒有看到圖案欸」、「我也有圖案！已經洗乾淨明天要去兌換了，超愛Mister Donut甜甜圈的」、「回收封膜的甜甜圈店員：應該舔過吧.....笑死。」
統一布丁封膜別急著丟！甜甜圈優惠券買5送5現賺195元
網友分享的該活動是真的確實存在，是近期由Mister Donut與7-11合作的活動，只要到7-11購買統一布丁的話，打開就有一定的機會可以抽到4款「獨家販售含波堤獅x布丁人」的封膜，要注意的是，是只有在7-11買的統一布丁才有，而且記得要買小的，不要買大的哦！
而得到該封膜的民眾，可以拿著封膜到Mister Donut的門市，享有甜甜圈買5送5的優惠，送的甜甜圈限定39元，等於買5個甜甜圈，就能免費獲得價值195元的5個甜甜圈，封膜數量有限，愛吃統一布丁的人，最近如果有到7-11購買的話，打開也不要急著把封膜就丟掉，看看自己有沒有中獎！
Mister Donut店員喊話兌換規則！限定地點要看清楚
隨著活動近日越來越多人發現，Mister Donut店員也在「Threads」上留言表示「沒有每個布丁都有這個特殊的封膜，純屬機率問題，記得蓋子要洗乾淨！不然我們真的覺得超級噁」、「拜託把封膜洗乾淨再拿來兌換，然後這是限定Mister Donut門市使用，7-11就算有賣甜甜圈也不適用喔！」因此如果愛吃Mister Donut的民眾，不要錯過活動期間，到7-11買統一布丁就有機會抽中甜甜圈買5送5的優惠，非常划算！
🟡Mister DonutX7-11統一布丁活動
📍活動辦法：至7-11購買小統一布丁有機會獲得Mister Donut甜甜圈買5送5封膜
📍活動日期：即日起至10月31日（封膜兌換完為止）
📍兌換地點：Mister Donut門市（7-11門市不適用）
📍溫馨提醒：統一布丁要買小的、7-11買的統一布丁才有
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「QQ我昨天剛吃一個有看到圖案沒仔細看，丟掉了」、「為什麼我昨天打開統一布丁沒看到啊」、「昨天也有吃統一布丁，沒有看到圖案欸」、「我也有圖案！已經洗乾淨明天要去兌換了，超愛Mister Donut甜甜圈的」、「回收封膜的甜甜圈店員：應該舔過吧.....笑死。」
統一布丁封膜別急著丟！甜甜圈優惠券買5送5現賺195元
網友分享的該活動是真的確實存在，是近期由Mister Donut與7-11合作的活動，只要到7-11購買統一布丁的話，打開就有一定的機會可以抽到4款「獨家販售含波堤獅x布丁人」的封膜，要注意的是，是只有在7-11買的統一布丁才有，而且記得要買小的，不要買大的哦！
而得到該封膜的民眾，可以拿著封膜到Mister Donut的門市，享有甜甜圈買5送5的優惠，送的甜甜圈限定39元，等於買5個甜甜圈，就能免費獲得價值195元的5個甜甜圈，封膜數量有限，愛吃統一布丁的人，最近如果有到7-11購買的話，打開也不要急著把封膜就丟掉，看看自己有沒有中獎！
Mister Donut店員喊話兌換規則！限定地點要看清楚
隨著活動近日越來越多人發現，Mister Donut店員也在「Threads」上留言表示「沒有每個布丁都有這個特殊的封膜，純屬機率問題，記得蓋子要洗乾淨！不然我們真的覺得超級噁」、「拜託把封膜洗乾淨再拿來兌換，然後這是限定Mister Donut門市使用，7-11就算有賣甜甜圈也不適用喔！」因此如果愛吃Mister Donut的民眾，不要錯過活動期間，到7-11買統一布丁就有機會抽中甜甜圈買5送5的優惠，非常划算！
🟡Mister DonutX7-11統一布丁活動
📍活動辦法：至7-11購買小統一布丁有機會獲得Mister Donut甜甜圈買5送5封膜
📍活動日期：即日起至10月31日（封膜兌換完為止）
📍兌換地點：Mister Donut門市（7-11門市不適用）
📍溫馨提醒：統一布丁要買小的、7-11買的統一布丁才有