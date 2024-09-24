潘威倫即將引退！洪一中難忘2008年北京奧運　「嘟嘟」對中國好投

潘威倫這樣的選手應該很少見！統一7-ELEVEn獅隊當家好手潘威倫，即將在28日在台北大巨蛋正式引退，而潘威倫生涯累積不少「嘟嘟障礙」，生涯累積149勝為中職第一，加上他效力獅隊20年以上時間，擁有不少球迷支持，如今要引退，也讓人不捨，目前台鋼雄鷹總教練洪一中，日前也參加潘威倫的引退預告片演出，為「嘟嘟」的最後一舞，擔任特別嘉賓。洪一中也提到自己對潘威倫的印象，是他在2008年北京奧運對中國先發，主投6.1無失分，完全壓制對手。
潘威倫實力驚人 相當自律
潘威倫從2003年開始中職生涯，一度有機會旅外發展，但他也在熟悉中職環境，以及獅隊相當有誠意的狀況下，選擇留在國內，2008年北京奧運，潘威倫一度有傷，還是硬撐，錯過8搶3資格賽，他在北京奧運前調整好身手，並大殺四方。
潘威倫在北京奧運有兩場出賽，１戰先發１場後援，雖然沒有勝敗紀錄，但總投9.2局被擊6支安打、包含1發陽春全壘打，只丟1分；另投出10次三振，三振率9.31、防禦率0.93相當優異。
而最令人印象深刻的是，潘威倫當時對中國先發，主投6又1/3局被擊出4支安打，沒有丟掉任何分數，另外送出8次三振，整體表現相當穩健，不過最後中華隊自亂陣腳，在12局下陽建福先是送出保送造成滿壘，接著被擊出安打丟掉1分，滿壘面對1棒孫嶺峰時再投出保送讓中國將比數追成5:7。
面對2出局滿壘的危機，陽建福卻被中國隊侯鳳連敲出右外野2分打點安打，此時張建銘的回傳球意外擊中蔣智賢，中國隊孫嶺峰見狀立刻直闖本壘拿下致勝分，中華隊在一片錯愕中意外以7:8敗給中國，至今仍是最令球迷難忘的畫面。
洪一中表示，潘威倫是十分自律的球員，一定有相當程度的「保養」，才可以在中職生涯投這麽久，此外，潘威倫也是他美和的小學弟，雖然差很多屆，但過去在對戰就覺得他很難打，相當不好對付，如今他要引退，也祝福他之後一切順利。
洪一中透露，自己當初對潘威倫印象最深，就是對中國隊也是他主投，身手很穩健，懂得用腦袋去跟打者對決，加上直球威力剛猛，也讓他才可以成為「一代強投」。
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潘威倫從2003年開始中職生涯，一度有機會旅外發展，但他也在熟悉中職環境，以及獅隊相當有誠意的狀況下，選擇留在國內，2008年北京奧運，潘威倫一度有傷，還是硬撐，錯過8搶3資格賽，他在北京奧運前調整好身手，並大殺四方。
潘威倫在北京奧運有兩場出賽，１戰先發１場後援，雖然沒有勝敗紀錄，但總投9.2局被擊6支安打、包含1發陽春全壘打，只丟1分；另投出10次三振，三振率9.31、防禦率0.93相當優異。
而最令人印象深刻的是，潘威倫當時對中國先發，主投6又1/3局被擊出4支安打，沒有丟掉任何分數，另外送出8次三振，整體表現相當穩健，不過最後中華隊自亂陣腳，在12局下陽建福先是送出保送造成滿壘，接著被擊出安打丟掉1分，滿壘面對1棒孫嶺峰時再投出保送讓中國將比數追成5:7。
面對2出局滿壘的危機，陽建福卻被中國隊侯鳳連敲出右外野2分打點安打，此時張建銘的回傳球意外擊中蔣智賢，中國隊孫嶺峰見狀立刻直闖本壘拿下致勝分，中華隊在一片錯愕中意外以7:8敗給中國，至今仍是最令球迷難忘的畫面。
洪一中表示，潘威倫是十分自律的球員，一定有相當程度的「保養」，才可以在中職生涯投這麽久，此外，潘威倫也是他美和的小學弟，雖然差很多屆，但過去在對戰就覺得他很難打，相當不好對付，如今他要引退，也祝福他之後一切順利。
洪一中透露，自己當初對潘威倫印象最深，就是對中國隊也是他主投，身手很穩健，懂得用腦袋去跟打者對決，加上直球威力剛猛，也讓他才可以成為「一代強投」。