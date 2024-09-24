潘威倫即將引退！洪一中難忘2008年北京奧運　「嘟嘟」對中國好投

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▲統一獅潘威倫28日大巨蛋正式引退，好友陽建福過去也是中華隊常客，到場開球。（圖／獅隊提供）

▲為紀念潘威倫的偉大職業生涯，統一獅推出了DU MY BEST潘威倫引退系列商品，其中引退紀念球衣以白色為主，融合經典線條設計，線條採用金橘雙色交錯設計。（圖／記者葉政勳攝）

潘威倫這樣的選手應該很少見！統一7-ELEVEn獅隊當家好手潘威倫，即將在28日在台北大巨蛋正式引退，潘威倫從2003年開始中職生涯，一度有機會旅外發展，但他也在熟悉中職環境，以及獅隊相當有誠意的狀況下，選擇留在國內，2008年北京奧運，潘威倫一度有傷，還是硬撐，錯過8搶3資格賽，他在北京奧運前調整好身手，並大殺四方。潘威倫在北京奧運有兩場出賽，１戰先發１場後援，雖然沒有勝敗紀錄，但總投9.2局被擊6支安打、包含1發陽春全壘打，只丟1分；另投出10次三振，三振率9.31、防禦率0.93相當優異。而最令人印象深刻的是，潘威倫當時對中國先發，主投6又1/3局被擊出4支安打，沒有丟掉任何分數，另外送出8次三振，整體表現相當穩健，不過最後中華隊自亂陣腳，在12局下陽建福先是送出保送造成滿壘，接著被擊出安打丟掉1分，滿壘面對1棒孫嶺峰時再投出保送讓中國將比數追成5:7。面對2出局滿壘的危機，陽建福卻被中國隊侯鳳連敲出右外野2分打點安打，此時張建銘的回傳球意外擊中蔣智賢，中國隊孫嶺峰見狀立刻直闖本壘拿下致勝分，中華隊在一片錯愕中意外以7:8敗給中國，至今仍是最令球迷難忘的畫面。洪一中透露，自己當初對潘威倫印象最深，就是對中國隊也是他主投，身手很穩健，懂得用腦袋去跟打者對決，加上直球威力剛猛，也讓他才可以成為「一代強投」。