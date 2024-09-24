國際金價飆漲！台銀黃金存摺創2725元新高　買100公克年獲利逾4成

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國際金價持續走高，，一度創2635美元歷史新高，在中東緊張局勢持續升高，以色列鎖定黎巴嫩真主黨據點空襲，金價持續高檔震盪，也帶動台灣銀行黃金存摺今（24）日盤中創下每公克新台幣2725元新高。若與近一年收盤低點10月6日的1898元相較，買入100公克黃金存摺，就賺了8萬2700元，投資報酬率高達43.57%；與今年最低點2025元相較，投報率也達34.56%。台銀指出，若黎巴嫩真主黨與以色列衝突加劇，金價有機會往上挑戰2650美元，外銀甚至預期，明年上半年有望來到2750美元，全年衝2800美元。台銀分析，昨日雪梨金市以每英兩2621.36美元開市，傳出以色列軍方對伊朗支持的真主黨發動了近一年以來最廣泛的一波空襲，同時襲擊黎巴嫩南部、東部貝卡谷地和靠近敘利亞的北部地區，刺激金價上漲最高至2631.31美元，遇高檔賣壓加重而小幅拉回。歐美時段，由於歐元區公布9月全球標普製造業及綜合 PMI 初值為44.8及48.9，雙雙低於市場預期，令歐元對美元走弱，提振美元指數一度彈升至101.2，壓抑金價持續疲軟一度回測2614美元附近，惟後續因亞特蘭大聯儲博斯蒂克指出美國通膨與失業率接近正常水平，認為美聯儲貨幣應正常化，暗示對未來加快降息持開放態度及多位美聯儲官員表態支持年內進一步降息，美元指數再度轉跌至101下方，刺激金價走揚至2630美元附近。之後稍晚美國公布9月份標普全球製造業PMI初值為47，表現遜於市場預期，推動金價進一步漲至2635.29美元續創歷史新高，之後高檔獲利賣壓出籠而回檔，目前在2630美元附近震盪。台銀指出，目前有3大因素支持金價，包括基本面有全球最大黃金ETF SPDR持有量續增，市場面中東地緣政治風險升溫，加上技術面短中長期線呈多頭排列，若黎巴嫩真主黨與以色列衝突加劇，金價有機會往上挑戰2650美元，但短期指標KD與RSI已在超買區，且金價目前與短天期均線乖離較大，若美元指數自低檔反彈，不排除金價拉回至10日均線約2570美元尋求支撐。此外， Kitco News每週黃金調查顯示，黃金交易商、分析師、交易員等共19位專業人士中，其中47%看多近期金價，而42%看空，其餘11%分析師認為將呈現震盪走勢；另外一般投資人共189位投票結果，68%看漲，15%看跌，17%持中立態度。瑞士銀行報告也提到，黃金的避險特性使其成為當前不確定環境下具吸引力的投資，加上由於預期美國聯準會進入降息循環，美元指數下跌，金價持續創下歷史新高，由於低利率將降低持有黃金的成本，瑞銀預期美元將繼續走弱，有利於金價持續上行，預期明年6月有機會來到每英兩2700美元。法國興業銀行分析師也列舉可能驅動金市的5大要素，包括地緣政治、美元和利率、央行購金、投資人資金流動和基本面，興業銀行在最新的2024年第4季全球資產配置展望中，將黃金在其總資產配置中的比重提高到7%，並預期2025年第2季金價將來到每英兩2750美元，2025年全年平均金價則預期為每英兩2800美元。