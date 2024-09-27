水湳經貿園區超車七期　輸不起全靠「滿手好牌」

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▲預計2025年即將完工開館的國際級新地標「綠美圖」。（圖／業者提供）

▲「台中國際會展中心」東側預計今年完工、明年啟用，完工後可提供2360個展覽攤位及2200席的大型國際會議廳；西側展館已獲行政院核定，預計115年底開工。（圖／業者提供）

▲豐邑機構位於經貿五路、啟航路規劃34層摩天大樓的「PARK ONE」最受高資產自住客青睞。（圖／業者提供）

▲豐邑建設也將於下半年推出「生態段新案」預計將規劃2、3房產品，已經引起科技菁英及置產客高度關注。（圖／業者提供）

台中最受矚目的水湳經貿園區，面積大、建設多在立地條件上就拿了一滿好牌，不僅擁有占地67.34公頃的超大「中央公園」，輪番上陣的還有500億元政府做莊的國際級公共建設，被譽為將超車七期的下一個台中豪宅指標戰場。實際上，水湳不僅有願景，接下來的2~3年將迎接重大建設的豐收期，2025、2026 年間陸續完工開幕的新地標包括有「綠美圖」、「台中國際會展中心」、「台中流行影音中心」、「水湳轉運中心」。且每一項建設的落成都是國際級、重量級建設，將牽引台中未來30年的重大建設。在百花盛開的建設之中，除了上述重大建設陸續完工啟用，台中市政府更釋出「經貿段6、8地號」水湳經貿園區第二種經貿專用區，合計占地約3.86公頃土地地上權招商案，預計將吸引「國際級旅館」及「複合式百貨商場」，民間投資也高度關注。「從來沒有一個重劃區起手式就滿手好牌，政府做莊利多大舉引進『就是不讓你輸』，在『新世代智慧城市』的概念下，也能預期台中市未來將以水湳為都會中心作為發展的目標。」台中資深房地產業者評論。目前根據大水湳的地段性、增值性以及發展性，資深代銷也透露：「從來沒有一個重劃區讓全台品牌建商搶進，包括豐邑建設、華固、富華創新、潤隆、遠雄等上市櫃建商外，更多的是民間企業投資獵地。且在8月首波境外回台資金解封之際，據了解已有不少高資產族目光鎖定大水湳市場積極搶進，相較北市信義計畫區200萬元的單價，水湳滿手好牌之下，價格僅北市一半，更讓不少高資產族看準潛力坐等增值。」水湳最精華的「文商段」已成各建商兵家必爭之地，推案屢傳創價行情，其中地價最高昂且精華的「文商二」啟航路兩側，因發展速度與含金量備受肯定，首發個案當屬豐邑機構位於經貿五路、啟航路的指標個案，格局坪數規劃三房54~57坪、四房62~75坪產品，規劃34層摩天大樓的「PARK ONE」最受高資產自住客青睞，以最高單價100.2萬元稱霸房市。另外「親家中央公園」則是以小宅作為賣點均價衝上8字頭。據了解，豐邑機構繼「豐邑PARK ONE」創下預售屋有史以來最高單價後，同樣位於文商二的第二案，更有望以破三位數之姿登場，也將引領水湳正式走向站穩百萬元時代。地產業者表示，文商二之所以精華且晉升房價百萬元俱樂部，主要係因文商二周邊以金融中心、會展中心、國際級旅館、企業總部為發展核心，加上水湳轉運中心，綠美圖也都位於此處，直接預定為未來台中重要的金融貿易特區，也是未來最頂尖客層匯流之處。除此之外，位於水湳北方，鄰近十二期重劃區的生態段，則是以規劃綠建築、景觀綠廊為重點的低密度區，不僅同享水湳願景更因清幽環境受到青睞，據了解，豐邑建設也將於下半年推出「生態段新案」位於僑大三街與環中路口，新案預計將規劃2、3房產品，已經引起科技菁英及置產客高度關注。