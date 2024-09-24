官邸2個月電費15萬　卓榮泰認「用電異常怪怪的」：會做電力檢查

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電費4月調漲，民眾黨立委黃國昌昨日披露行政院長官邸6至8月電費高達2萬度，電費15萬元。行政院長卓榮泰今（24）日表示，官邸只有他一個人，他的家人都沒有到官邸，用電異常他也覺得怪怪的，會請電力單位做檢查。行政院長卓榮泰今日繼續率閣員赴立院施政報告，並備詢。民眾黨立委張啟楷一開始就問官邸6至8月電費高達2萬度，電費15萬元一事，卓榮泰回應說，520之後因為還有一段整修時間，他一直到6月中旬才陸續到官邸使用開一些部長會議，他個人一直到6月底、7月初，詳細日子他也忘記,他每個禮拜使用2天，但是只有他一個人，他的家人都沒有到官邸，用電異常他也覺得怪怪的，會請電力單位做檢查。張啟楷說，卓榮泰在官邸時間並不多，電怎麼2個月用到2萬度，有人開玩笑是在挖礦、挖比特幣嗎？現在台灣除了詐騙機房，一個人官邸能用到怎麼多電嗎？卓榮泰說，官邸不是他一個人在用，還有很多安全維護人員，他在立院備詢、在外面還是有許多安全人員在使用。張啟楷也要求卓榮泰當場承諾，10月1日可不可以不要調漲電價？卓榮泰答詢時表示，雖然電價審議委員會還沒有開，電價審議委員先進都會觀測整個社會民生需求，他個人認為雖然民生用電低於台電發電成本，政府應該想盡各種方法，來對民生用電有平穩的機制，不要再增加大家的負擔。「但是我們的產業結構，這些用電大戶、用電的量與用電的單價，我覺得我們就讓電價審議委員會來討論。結論現在沒有人知道。」