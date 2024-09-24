有跡可循？富都青年剛在中國上映就傳簽約　吳慷仁微博被揭貓膩

藝人吳慷仁近日爆出和中國經紀公司簽約的消息，23日更有網友直擊他現身台北松山機場，即將飛往上海，不知是否涉及簽約一事。不過時間點正好是《富都青年》在中國上映之際，加上吳慷仁微博近期更新速度比以往頻繁，因此也有人認為他赴中發展一事若屬實，亦是有跡可循。
從吳慷仁的微博可以看出，過去他使用該平台的頻率並不高，然而從本月開始，吳慷仁已多次在微博發文，包含月初為《富都青年》定檔作預告、月中感謝《有生之年》入圍第59屆金鐘獎，接著又在貝碧佳颱風襲擊中國期間，發文要當地民眾關緊門窗、注意安全，做好防颱措施。
19、21日，吳慷仁微博也有更新，內容都是關於《富都青年》上映的喜悅，感謝夥伴及團隊的奔走，讓更多人可以看見該片。
時間再往前推到7月，吳慷仁也曾在微博上發文，提到擔任第十八屆FIRST青年電影展主競賽評審會評審，當時他飛到西寧參加活動，打下：「期待電影人創作裡的點滴與生活反饋，彼此交流」、「感謝所有志願者的辛苦，感謝影展方的照顧，感謝行業內的前輩分享，感謝能參與記住你們的笑容，無價」等字句，似乎有慢慢在從對岸接工作。
至於到底有無跟中國經紀公司簽約，截至發稿時間為止，吳慷仁尚未出面回應消息真實性。
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19、21日，吳慷仁微博也有更新，內容都是關於《富都青年》上映的喜悅，感謝夥伴及團隊的奔走，讓更多人可以看見該片。
時間再往前推到7月，吳慷仁也曾在微博上發文，提到擔任第十八屆FIRST青年電影展主競賽評審會評審，當時他飛到西寧參加活動，打下：「期待電影人創作裡的點滴與生活反饋，彼此交流」、「感謝所有志願者的辛苦，感謝影展方的照顧，感謝行業內的前輩分享，感謝能參與記住你們的笑容，無價」等字句，似乎有慢慢在從對岸接工作。
至於到底有無跟中國經紀公司簽約，截至發稿時間為止，吳慷仁尚未出面回應消息真實性。