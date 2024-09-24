孫藝真夫妻賣70億豪宅！自拍照洩新家「溫馨裝潢」桌上全兒子玩具

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▲孫藝真曬出生活照，拍攝地點疑為新家客廳，看起來心情非常愉悅，桌上還堆滿小朋友的玩具積木。（圖／孫藝真IG）

▲孫藝真在家自拍，背景是整面落地衣櫃，身上寬大的皮衣很可能是玄彬的。（圖／孫藝真IG）

▲曾有節目曝光過玄彬、孫藝真同款豪宅的內部構造，內裝相當精緻高級，但棟距不大，附近住宅林立，疑為玄彬脫手賣屋的主因。（圖／翻攝自tvN）

南韓「神仙眷侶」孫藝真、玄彬在2022年結婚，俊男美女假戲真做的組合成為佳話，兩人婚後生下兒子積極經營家庭生活，近日也傳出要出售70億韓元（約新台幣1.6億）的豪宅。據了解，夫妻二人已經搬到新的住處，孫藝真在22、21日接連兩天更新貼文，拍到疑似新家的畫面，除了超大落地衣櫃外，還有陪伴兒子玩耍的照片。只見桌上堆滿玩具，孫藝真笑開懷，「愛的視角」也讓粉絲忍不住笑虧：「這是玄彬拍的對吧？」孫藝真和玄彬婚後原先住在京畿道一棟頂級別墅，但近日傳出賣房的消息，一家三口已經搬到新家。孫藝真21日也在IG貼出生活照，只見她穿著休閒寬大的白色上衣，坐在桌邊開懷大笑，雖然沒有拍到另一側坐的是誰，但桌上堆滿玩具積木，很可能是兒子「小甜豆（알콩이）」，拍攝照片的掌鏡者疑為老公玄彬，一家人其樂融融的畫面讓許多粉絲融化了。照片曝光後，引人注目的還有孫藝真身後的整片落地窗，看出去是一大片樹林，顯現住所占地空間寬敞，也很有隱蔽性；有韓媒推測此處可能是孫藝真夫婦的新家，客廳木頭色裝潢非常溫馨舒適。孫藝真22日也上傳一張對鏡自拍的畫面，只見她拿出一件黑色皮衣穿在身上，尺寸明顯大了許多，但孫藝真還是洋溢幸福笑容，並在配文寫到「秋天加油」。該張自拍照片背景是一大面落地衣櫃，看起來相當豪華，推測是孫藝真新的衣帽間。不僅有多件洋裝，還有整齊疊放的衣物，所有東西都井然有序，粉絲看了也紛紛留言讚嘆：「姐姐真的好美」、「居然連續兩天發文，好想妳」、「怎麼會有這麼漂亮的媽媽？」而孫藝珍頭戴棒球帽疑似穿著睡衣素顏，氣色依舊相當不錯。根據韓媒報導，孫藝真、玄彬夫婦原先的住家是玄彬在2020年以48億韓元（約新台幣1.1億）買下的頂級別墅豪宅，住在附近的名人包含JYP老闆朴軫永、女演員吳漣序。最近玄彬又找上仲介要以70億韓元（約新台幣1.6億）的價格出售此屋，轉手就賺了台幣幾千萬，讓人不禁讚嘆玄彬的投資眼光。而搬家原因據傳是為了配合兒子長大，有更具隱密性的空間才做此考量。