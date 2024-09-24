好市多新口味霜淇淋！「開心果霜淇淋」限定開賣　售價、口感出爐

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▲台灣好市多熟食區新品又來了，本次上架的是「開心果口味霜淇淋」，每份售價79元。（圖／好市多提供）

▲7-11×COLD STONE複合店每逢周一、周三，出示OPENPOINT會員享中杯以上冰淇淋買1送1。（圖／業者提供）

▲「濃！鐵觀音冰淇淋」將奶香基底揉合在地鐵觀音研磨茶粉，加濃版為複合店獨家販售。（圖／取自7-11）

知名美式賣場Costco熟食區新品來了，霜淇淋即起開賣新口味「開心果霜淇淋」，每份售價79元，好市多業者證實「各店上週陸續販售, 本週全台皆有販售」，開心果霜淇淋是限定商品，口味都會不定期更換，邀請會員儘早來嚐鮮。台灣好市多熟食區新品又來了，本次上架的是「開心果口味霜淇淋」，每份售價79元。好市多官方表示各店已於上週陸續販售，本週開始全台好市多分店都吃得到，此為限定商品，霜淇林口味都會不定期更換，希望會員盡早來嚐鮮。網路社群也已經有網友搶先嚐鮮，並分享心得「好吃，但有點太甜」、「是好吃的！很香」；也有許多會員嗨喊「必須吃吃看了」、「我愛開心果」、「該去好市多了」、「好吃，但有點太甜」。7-11會員好康優惠來了！即起至12月31日前，至7-11酷聖石復合門市，每週一、週三出示OPENPOINT會員，享中杯以上冰淇淋買一送一優惠，不含脆餅／桶裝；價低者為優惠品項。酷聖石經典好評茶系口味來了「濃！鐵觀音冰淇淋」！將奶香基底揉合在地鐵觀音研磨茶粉，加濃版為複合店獨家販售，濃鐵觀音+巧克力風味脆片，醇厚茶香、脆脆口感。