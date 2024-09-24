陳喬恩婚禮《王子變青蛙》經典再現！明道、趙小僑牽手入場掀回憶

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▲明道（左）和趙小僑（右）在陳喬恩婚禮以伴郎伴娘之姿牽手入場，掀起《王子變青蛙》回憶殺。（圖／微博）

▲明道小兒子擔任陳喬恩婚禮小花童，陳喬恩向好友表示感謝。（圖／陳喬恩 微博）

▲明道（右）和趙小僑（左）在《王子變青蛙》中飾演一度論及婚嫁的情侶。（圖／微博）

45歲女星陳喬恩22日辦浪漫婚禮，除了昔日「七朵花」成員來當伴娘以外，曾和她合作《王子變青蛙》、成為螢幕情侶的明道也來擔任伴郎之一，其中明道和趙小僑牽手入場的畫面，掀起粉絲一片回憶殺，當年陳喬恩、明道、趙小僑在《王子變青蛙》劇中的三角戀可是經典中的經典。偶像劇《王子變青蛙》在2005年播出，在當時創下收視紀錄，陳喬恩和明道也憑藉戲劇大爆紅，同為七朵花成員的趙小僑則飾演女二、也就是劇中明道的未婚妻，三人展開一場錯綜複雜的三角戀。將近20年過去，明道和趙小僑在陳喬恩婚禮上以伴郎伴娘之姿，牽手入場一起為好友送上祝福，當年《王子變青蛙》中兩人試婚紗的畫面也隨之浮現在粉絲心中，戲劇和現實、過去和現在的交錯，也讓粉絲們直呼感慨想落淚。明道不光擔任伴郎，連4歲的兒子都來擔任婚禮小花童，明道笑說提早4年給喬恩生的花童，希望喬恩會滿意。並在微博上發文寫下：「這一天你生動漂亮地走向你的幸福，我帶著兒子走向你，每一步都是祝福，祝你天天開心，幸福萬萬歲。」陳喬恩則轉發回應：「謝謝阿明，有你真好。還有Jubi也太社牛了，這孩子長大不得了。」