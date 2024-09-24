7-11獨家迪士尼周邊來了！逾50款最低129元　造型大靠枕可愛爆擊

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▲7-11自10月2日15:00起全店精品集點活動「Mickey & Friends 都市潮流」酷炫登場。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量底片相機；限量inoThink®GaN氮化鎵延長線。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11限量27吋大傘面自動摺傘，共2款選擇，分別為藍款、黑款。399元換購。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11限量造型大靠枕：共2款選擇，分別為奇奇款、蒂蒂款。1499元換購。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量野獸國潮流米奇可動48CM大公仔存錢筒：高48cm巨大米奇存錢筒，四肢與頭部可自由擺動、變化姿勢。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量inoThink®絨毛公仔手機背夾：潮流米奇時髦戴墨鏡可掀設計，強力背夾。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲藍牙無線滑鼠、藍牙無線鍵盤。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量20吋胖胖行李箱共2499元換購；以及多暖造型背包。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲《火影忍者疾風傳》主題Café宣佈重磅回歸，9月13日起至10月10日前，在三創生活園區「火影忍者疾風傳x MyAnime Café」限量登場。（圖／曼迪提供）

▲於對應期間內當日單筆消費滿額800元，即可獲得該期間生日角色紀念胸章。（圖／曼迪提供）

迪士尼粉絲快衝！7-11獨家推出迪士尼主題周邊活動，以米奇與好朋友「Keep It Real」為主題，主打將米奇與好朋友帶入真實世界，開發逾50款限時限量周邊，包括「萬用收納小掛包」與「輕便側背手機包」，滑板玩家絕對要買「米奇造型滑板」，還有奇奇款、蒂蒂款造型大靠墊。7-11自10月2日15:00起全店精品集點活動「Mickey & Friends 都市潮流」酷炫登場，以街頭單寧風格的藍色、灰色為基底，加入換上街頭潮流ootd的米奇、米妮、唐老鴨、奇奇、蒂蒂等大明星，設計逾50款限時限量加價購商品，粉絲必買單品推薦「萬用收納小掛包」與「輕便側背手機包」可組合搭配；熱愛極限運動或喜愛蒐藏的滑板玩家絕對要買「米奇造型滑板」。一袋兩用、 內外袋可分開背提的「2WAY透明雙層提袋」物超所值；打造居家儀式感值得購入「公仔萬年曆收納盒」、「可收納便攜閱讀燈」、「炫光無線充電滑鼠墊」；旅行必備推出天藍小舖出品的「尼龍大旅行袋」、infoThink出品的「GaN氮化鎵延長線」，全系列周邊最低加價購只要129元起，數量有限，售完為止。10月2日15:00起至10月13日消費不限金額可換購；10月14日起至2024年11月3日24：00止，開跑集點購、集點送，會員門市消費滿40元贈1點，集滿6點加價購一款。◾限量萬用收納小掛包：共4款，分別為背包米奇款、背包奇奇蒂蒂款、米奇頭型藍款、米奇頭型黑款。129元換購。◾限量輕便側背手機包：共2款， 共2款選擇，分別為米奇款、奇奇蒂蒂款。199元換購。◾限量底片相機：輕巧便攜、防潑水設計，可調式掛繩設計避免掉落。599元換購。◾限量inoThink®GaN氮化鎵延長線：共2款選擇，分別米奇款、奇奇蒂蒂款。699元換購。◾限量2WAY透明雙層提袋：18L大容量、防潑水設計，側背、手提。399元換購。◾限量米奇造型滑板：8層板材、穩固耐用，PU輪胎高回彈力，轉向靈活順暢。999元換購。◾限量ninja安全帽：共2款選擇，分別為藍款、白款。799元換購。◾限量27吋大傘面自動摺傘：共2款選擇，分別為藍款、黑款。399元換購。◾限量造型數字鐘：可愛米奇街頭滑板設計，聲控喚醒時鐘設計。999元換購。◾限量公仔萬年曆收納盒：潮流米奇立體公仔設計，撥動磁吸鐵片，快速切換日期。549元換購。◾限量造型公仔滑板迴力車：共2款選擇，分別為帽子款、舉手款。269元換購◾限量造型大靠枕：共2款選擇，分別為奇奇款、蒂蒂款。1499元換購。◾限量可收納便攜閱讀燈：燈光均勻，照明範圍廣，無段式調光，自由調節光線亮度。699元換購。◾限量炫光無線充電滑鼠墊：大尺寸、柔順布面設計，滑鼠移動順暢。899元換購。◾限量造型刮泥地墊：防水耐磨，鞋底髒污立即清除。349元換購。◾限量野獸國潮流米奇可動48CM大公仔存錢筒：高48cm巨大米奇存錢筒，四肢與頭部可自由擺動、變化姿勢。2990元換購。◾限量換裝玩偶：共3款選擇，分別為米奇款、奇奇款、蒂蒂款。共599元換購。◾限量米奇與好朋友拼圖：米奇與好朋友城市潮流1000片拼圖設計。共399元換購。◾限量紡麻方枕：尺寸:約45×45cm，MIT台灣精製、紡麻材質、輕盈耐洗，布套可拆。249元換購。◾限量四季被：共2款選擇，分別為米奇家族款、奇奇蒂蒂款。699元換購。◾限量床包三件組：共2款選擇，分別為米奇家族款、奇奇蒂蒂款。599元換購。◾限量inoThink®絨毛公仔手機背夾：潮流米奇時髦戴墨鏡可掀設計，強力背夾。699元換購。◾限量inoThink®藍牙無線滑鼠：499元換購。◾限量inoThink®藍牙鍵盤：共699元換購。◾限量TOYSELECT抗黃防摔MagSafe手機殼：共有3款選擇，分別為米奇款、奇奇蒂蒂款、唐老鴨款，共899元換購。◾限量TOYSELECT防摔AirPods保護套：共有3款選擇，分別為米奇米妮款、奇奇蒂蒂款、布魯托款。共549元換購。◾限量TOYSELECT雙孔充電器：共有2款選擇，分別為奇奇蒂蒂款、布魯托高飛款。共449元換購。◾限量inoThink® Apple Watch磁吸錶帶：共2款選擇，分別為米奇款、奇奇蒂蒂款。共399元換購。◾限量尼龍大旅行袋：共2款選擇，分別為米奇唐老鴨款、奇奇蒂蒂款。共499元換購。◾限量多功能收納零錢包：共4款選擇，分別為米妮款、黛西款、奇奇款、蒂蒂款。共399元換購。◾限量20吋胖胖行李箱：共2499元換購。◾限量短版棉質上衣：共2款選擇，分別為米妮黛西款、米奇家族款。499元換購一款。◾限量涼感棉質上衣：共2款選擇，分別為奇奇蒂蒂款、米奇家族款。499元換購一款。◾限量多功能後背包：共2款選擇，分別為黑款、白款。799元換購一款。◾限量兩用後背包：共2款選擇，分別為黑款、白款。699元換購一款。◾限量直式側背包：共2款選擇，分別為黑款、白款。499元換購一款。◾限量手提袋：共2款選擇，分別為黑款、白款。269元換購一款。◾限量掛繩零錢包：共2款選擇，分別為米奇米妮款、奇奇蒂蒂款。249元換購一款。◾限量手機包：349元換購一款。◾限量雙層零錢包：299元換購一款。此外，《火影忍者》粉絲注意了！《火影忍者疾風傳》主題Café宣佈重磅回歸，9月13日起至10月10日前，在三創生活園區「火影忍者疾風傳x MyAnime Café」登場，除了復刻當時的餐點及特典，更推出全新角色餐點及生日活動。本次主題期間推出全新餐點，包含卡卡西老師的主餐「日式味噌飯糰佐胡麻溫野菜」，獻給大家具飽足感又健康的日系暖胃餐點。飲料部份推出人氣角色鹿丸的「珍珠抹茶歐蕾」、綱手的「栗子烏龍拿鐵」、第四代火影波風湊的「芒果氣泡飲」，給粉絲們嚐鮮新選擇。主餐的特典也與前次不同，進化成為角色閃卡，致敬「火影」角色們的閃亮人生！主題期間為慶祝卡卡西、鹿丸、鳴人生日，將分別舉辦慶祝活動。於對應期間內當日單筆消費滿額800元，即可獲得該期間生日角色紀念胸章，只贈不賣的限定紀念品必須收藏，數量有限送完為止，機會難得務必把握！