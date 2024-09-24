足球／U20亞洲盃資格賽中華隊竟1：3不敵尼泊爾！主帥嘆：太保守

2025年亞足聯U20亞洲盃資格賽，昨（23）日在新北輔仁大學展開第二天賽程，晚場比賽由地主中華隊迎戰尼泊爾，前役不敵巴林的中華隊，本場比賽有著輸不得的壓力，未料面對到團隊身材較為矮小的尼泊爾，中華隊卻沒有發揮出應有實力，上半場就率先丟掉2球，最終就以1：3不敵尼泊爾，成為賽會B組唯一一隊尚未拿下勝利的球隊，晉級希望渺茫。賽後中華隊主帥黃正宗受訪時則坦言，「球隊在進攻方面太過於保守。」
中華隊1：3不敵尼泊爾 苦吞賽會2連敗
本場比賽上半場尼泊爾前鋒Samir Tamang表現相當強勢，3分鐘內2度起腳破門，幫助球隊率先取得2：0領先，而上半場補時階段中華隊才靠著HFL高中足球聯賽MVP楊朝景，接獲隊友傳球成功進球，幫助中華隊得到本屆賽會的第一分。
但到了下半場中華隊攻勢則是顯得零星，尼泊爾Tamang又靠著頭錘破網取得分數，上演「帽子戲法」，尼泊爾取得3：1領先，也奠定勝基，中華隊最終就再度以1：3落敗，苦吞2連敗，晉級希望已相當渺茫。
晉級希望已渺茫 中華隊主帥賽後坦言太保守
賽後中華隊主帥黃正宗則坦言，此戰球隊落敗原因在於球員進攻太過於保守，他也扛下輸球責任，「全隊上下針對這場比賽有做好準備，不過上場時球員進攻則是太過於保守，起腳有些猶豫，整體細節也不夠謹慎。可惜球隊發揮不如預期，這也是我當總教練的責任，也希望球員後續能夠擺脫低迷狀態，繼續在場上奮鬥。」
尼泊爾總教練Urjan Shrestha此戰賽後受訪時則表示：「面對在客場出賽的壓力，一開賽球員表現得不是很理想，好在最終都能適時地做出適當調整，很開心能夠贏下比賽。」
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本場比賽上半場尼泊爾前鋒Samir Tamang表現相當強勢，3分鐘內2度起腳破門，幫助球隊率先取得2：0領先，而上半場補時階段中華隊才靠著HFL高中足球聯賽MVP楊朝景，接獲隊友傳球成功進球，幫助中華隊得到本屆賽會的第一分。
但到了下半場中華隊攻勢則是顯得零星，尼泊爾Tamang又靠著頭錘破網取得分數，上演「帽子戲法」，尼泊爾取得3：1領先，也奠定勝基，中華隊最終就再度以1：3落敗，苦吞2連敗，晉級希望已相當渺茫。
晉級希望已渺茫 中華隊主帥賽後坦言太保守
賽後中華隊主帥黃正宗則坦言，此戰球隊落敗原因在於球員進攻太過於保守，他也扛下輸球責任，「全隊上下針對這場比賽有做好準備，不過上場時球員進攻則是太過於保守，起腳有些猶豫，整體細節也不夠謹慎。可惜球隊發揮不如預期，這也是我當總教練的責任，也希望球員後續能夠擺脫低迷狀態，繼續在場上奮鬥。」
尼泊爾總教練Urjan Shrestha此戰賽後受訪時則表示：「面對在客場出賽的壓力，一開賽球員表現得不是很理想，好在最終都能適時地做出適當調整，很開心能夠贏下比賽。」