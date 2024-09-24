足球／U20亞洲盃資格賽中華隊竟1：3不敵尼泊爾！主帥嘆：太保守

我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年亞足聯U20亞洲盃資格賽，昨（23）日在新北輔仁大學展開第二天賽程，晚場比賽由地主中華隊迎戰尼泊爾，前役不敵巴林的中華隊，本場比賽有著輸不得的壓力，未料面對到團隊身材較為矮小的尼泊爾，中華隊卻沒有發揮出應有實力，上半場就率先丟掉2球本場比賽上半場尼泊爾前鋒Samir Tamang表現相當強勢，3分鐘內2度起腳破門，幫助球隊率先取得2：0領先，但到了下半場中華隊攻勢則是顯得零星，尼泊爾Tamang又靠著頭錘破網取得分數，上演「帽子戲法」，尼泊爾取得3：1領先，也奠定勝基，賽後中華隊主帥黃正宗則坦言，此戰球隊落敗原因在於球員進攻太過於保守，他也扛下輸球責任，「可惜球隊發揮不如預期，這也是我當總教練的責任，也希望球員後續能夠擺脫低迷狀態，繼續在場上奮鬥。」尼泊爾總教練Urjan Shrestha此戰賽後受訪時則表示：「面對在客場出賽的壓力，一開賽球員表現得不是很理想，