登艇查27分鐘仍讓殯葬大亨朱國榮逃跑！海巡署回應了

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殯葬業大亨、國寶集團總裁朱國榮涉嫌掏空、內線交易及炒股等，遭判刑24年，去年棄保潛逃海外。監察院調查後日前發布糾正海巡署，指出朱國榮利用海葵颱風來襲時間搭艇潛逃，海巡人員登艇卻沒有詳細檢查遊艇空間，導致朱國榮逃走，執法顯然有重大疏失。海巡署今（24）日澄清表示，檢查船艙及確認人員身分後，未發現可疑不法事證，全程費時27分鐘，始依規定放行船隻出港。海委會主委管碧玲今日出席立法院施政總質詢時回應，海巡同仁當天登艇檢查27分鐘，沒有查到朱國榮藏匿，讓大家失望，海巡署會進行檢討，檢討改正方向不是未來執行高強度安檢，而是針對高潛逃風險的對象，部會機關會來加強橫向聯繫。海巡署回應表示，朱國榮因案交保，於112年9月7日15時向轄區派出所報到後，當日晚間逃往安平漁港，藏匿在「T」船船艙內潛逃出境，警察機關於同月12日通報臺灣高等法院，並於9月28日發布通緝。海巡署表示，依海岸巡防法第4條規定，海巡人員不得在無正當理由、認有違法之虞，即全面進行高密度查艙檢查。 「T」船因無明顯違法跡象、未曾因違反走私、非法入出國等受刑事或行政罰處分，依「海岸巡防機關執行臺灣地區漁船及遊艇安全檢查作業規定」，評鑑分類為「甲類對象」，應以柔性方式實施檢查。南部分署安檢人員於112 年9月7日夜間，按「海岸巡防機關實施檢查注意要點」規定，檢查船艙及確認人員身分後，未發現可疑不法事證，全程費時27分鐘，始依規定放行「T」船出港。海巡署指出，為降低對社會的衝擊，海委會於18日拜會司法院，雙方就監控作法及資料傳輸等議題交換意見，並就目前外逃通緝犯262人（經濟犯計227人、占86.6%），討論重大經濟犯輔以多元複式監控之可行性 。海巡署也透過「行政院查緝走私偷渡聯繫會報」等時機，研議提高檢舉獎金等措施，鼓勵民眾提供線索。另將協調主管機關研提刑法修正案，增列「棄保潛逃罪」，防止潛逃事件再生，確保海域及海岸安全。