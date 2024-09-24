美東港口罷工迫在眉睫、航運股逆勢走高　長榮花近3個月順利填息

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美東港口碼頭勞資談判陷僵局，勞方預計10月1日進行大罷工，供應鏈恐怕迎來大衝擊。長榮海運在20日的法說會上指出，今年美國東岸勞資談判對航運業影響重大，加上美國正值選舉年，局勢更為複雜，航運公司與物流業者需密切關注談判進展。由於大罷工有望推升運價走高，航運股今（24）日表現逆勢走強，盤中類股指數大漲逾4%，其中長榮大漲逾5%，花費將近3個月順利填息。美國國際碼頭工人協會（ILA）最新表示，如果未能與美國海事聯盟（USMX）在9月30日合約到期前達成新的勞資協議，那麼他們的2.5萬名成員將罷工。美國最大的供應鏈物流營運商之一Flexport的執行長警告說，即將到來的港口罷工，「可能會在選舉前36天關閉所有東海岸和墨西哥灣沿岸的港口，成為總統大選中最大的不確定因素」。面對罷工迫在眉睫，長榮海運總經理吳光輝20日法說會上首度證實，「美東碼頭罷工可能性非常高」，全球的貨主都要提前做準備，10月如果真的罷工，衝擊不只是美東，是全球的海運物流供應鏈。吳光輝指出，據外電訊息判斷，美國總統已經表態不干預美東碼頭罷工事件，所以美東碼頭罷工機率非常高，時間長、短關係到對於物流供應鏈衝擊，可以預估，這次如果真的罷工，影響會擴及到全球市場；罷工將造成船公司成本也跟著同步攀升，客戶出貨會遇到很大的考驗，長榮海運已經開始提醒所有的客戶，要早一點跟船公司提前商討出貨時間等。而針對明年展望，吳光輝表示，需看現貨價格，目前運價起伏大，可望在今年11月中趨於明朗，主要是因中國春節工廠停工。有關長約價格，在經過經過疫情，紅海危機等衝擊物流鏈因素，貨主體會到到船公司品質穩定度比價格重要。長榮在海洋聯盟合作順暢，海洋聯盟穩定度受客戶肯定，因此針對簽約價量持樂觀立場。美東港口碼頭勞資談判陷僵局，有望推升運價進一步走高，航運股今日表現逆勢走強，盤中類股指數大漲逾5%，其中中櫃來到漲停價33.2元，萬海也緊隨其後亮燈漲停、來到90.7元，陽明漲逾6%，長榮漲逾5%，站回200元關卡，並且花費近3個月成功填息，亞航、志信、四維航、新興漲逾4%。