美東港口罷工將成事實！全球航運股飆風再起　影響範圍超大

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美東港口碼頭勞資談判陷僵局，10月1日開始的大罷工幾乎將成為事實，全球供應鏈呈現緊張態勢，受此影響，全球航運股近日表現強勁，台灣航運三雄今日大漲。外媒指出，潛在罷工影響的港口從緬因州延伸至德克薩斯州，美國約有一半的進口貨物受到影響。美國國際碼頭工人協會（ILA）10月1日罷工機率大大提高，國內航運三雄今日表現強勁，萬海在接近12點時亮燈漲停，長榮與陽明漲幅也約5%。國際航運股也受到激勵，以星航運23日大漲11%；馬士基漲幅2%，中遠海控漲幅也達近3%。根據路透報導，美國海事聯盟（USMX）周一表示，在國際碼頭工人協會於 10 月 1 日對美國東海岸和墨西哥灣進行港口罷工之前，美國勞工部已與該組織聯繫。勞工部稱拜登政府有意願協助四萬多名港口工人調解協議；不過目前勞資雙方仍無共識，拜登最近表示，他不打算使用《塔虎脫條款》來阻止港口罷工。美國投行TD Cowen分析師Jason Seidl在一份報告中表示，ILA 罷工的可能性正在上升，因為談判存在爭議，儘管行動或許不見得會持續很長時間，但任何停工都會在 11 月 5 日美國總統大選前幾週發生影響。美國海事聯盟表示，無法安排與 ILA 的會議以繼續就新的主合約進行談判，ILA 在周一的聲明中對此提出異議，稱雙方最近幾週進行了多次溝通，談判仍陷入僵局，因為美國海事聯盟繼續向 ILA 碼頭工人提供不可接受的加薪方案。受潛在罷工影響的港口從緬因州延伸至德州，並透過紐約/紐澤西、休士頓和喬治亞州薩凡納等地物流運輸，處理美國約一半的進口貨物。 ILA 的任何行動都將影響勞力密集的貨櫃運輸，任何因工作中斷而造成的貨物滯留，都可能導致成本飆升。不過，對於石油和天然氣運輸方面尚沒有影響。