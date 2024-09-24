快訊／遭控在美台國防工業會議爆走「開罵民進黨」　徐巧芯回應了

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美台國防工業會議日前登場，國民黨立委徐巧芯代表國民黨出席，並準備專題演講。怎料，卻有網友爆料，民眾提問她為何開記者會抹黑美國NGO團，徐巧芯竟然在產業會議上開罵民進黨，讓台下許多美國與台灣人士憋笑。對此，徐巧芯駁斥，提問者是民進黨代表，「在這裡就說謊了的文章不值得回應」。臉書粉專「老波 the No-Filter Generalist 」稍早發文踢爆，徐巧芯把美台國防工業會議當成個人秀，所有人都是來這邊討論國防工業，就她自己的投影片放個斗大的宣傳照。「老波 the No-Filter Generalist 」續指，在接受 Q&A 時，徐巧芯先是顛三倒四亂回答。有人問她如何平衡軍備發展的方向，她回答在她任內不會讓戰爭發生，中國人不打中國人。「我看提問者一臉困惑，這在我意料之中。但令人傻眼的則是她最後居然大暴走」「老波 the No-Filter Generalist 」提及，台下有民眾提問，徐巧芯在選舉期間，開記者會抹黑美國 NGO - Spirit of America 「所到之處都發生戰爭」。民眾希望藉此機會，請徐巧芯當著美國NGO 、政府、和工業界的面，解釋她的發言。「老波 the No-Filter Generalist 」指控，徐巧芯馬上聲音高八度，用平常選舉的那種罵政敵醜態，在產業會議上開罵民進黨。連續好幾分鐘的失態，讓台下許多美國與台灣人士憋笑，也讓台上的其他嘉賓傻眼。最後在晚餐時，還有知情人士跟他搖頭，「為什麼國民黨不派陳永康」。對此，徐巧芯回應，「會議內容並非如他所述，晚上我們還在第一排開心用餐。提問者也並非一般民眾，而是民進黨的代表，在這裡就說謊了的文章不值得回應。」