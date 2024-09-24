出席美台國防工業會議　徐巧芯遭爆大爆走「全場傻眼憋笑」

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第23屆「美台國防工業會議」23日起在賓夕法尼亞州費城舉行3天，台灣3大黨各派代表出席，不過臉書粉專「老波 the No-Filter Generalist」發文指出，徐巧芯在座談會時，先是把會議成個人秀，回答問題也顛三倒四，最後甚至大爆走，「連續好幾分鐘的失態，讓台下許多美國與台灣人士憋笑，也讓台上的其他嘉賓傻眼」。「老波 the No-Filter Generalist」在臉書發文，「今天最後一場座談會，徐巧芯先是把這當成個人秀。所有人都是來這邊討論國防工業，就她自己的投影片放個斗大的宣傳照。」他指出，徐巧芯在座談會後接受Q&A時，先是顛三倒四亂回答，「有人問她如何平衡軍備發展的方向，她回答在她任內不會讓戰爭發生，中國人不打中國人。我看提問者一臉困惑，這在我意料之中。」「老波 the No-Filter Generalist」續指，令人傻眼的是，徐巧芯最後居然大暴走，原因是台下有民眾提問，徐巧芯在選舉期間，開記者會抹黑美國NGO-Spirit of America 「所到之處都發生戰爭」。民眾希望藉此機會，請徐巧芯當著美國NGO 、政府、和工業界的面，解釋她的發言。而徐巧芯馬上聲音高八度，用平常選舉的那種罵政敵醜態，在產業會議上開罵民進黨。「老波 the No-Filter Generalist」表示，徐巧芯連續好幾分鐘的失態，讓台下許多美國與台灣人士憋笑，也讓台上的其他嘉賓傻眼，「最後在晚餐時，還有知情人士跟我搖頭，『為什麼國民黨不派陳永康』」