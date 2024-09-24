新莊翰品酒店10/26熄燈！住房只到9/30　租約到期雲朗親曝新規劃

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▲受到7.2強震影響，「翰品酒店花蓮」於今年4月停業。（圖／取自翰品酒店花蓮臉書）

▲雲朗觀光集團旗下「翰品酒店新莊」已於官網公布，因租約到期將於10月26日結束營業。（圖／翻攝「翰品酒店新莊」官網）

雲朗觀光集團旗下「翰品酒店新莊」於官網公布，因租約到期將於10月26日結束營業，住房服務只提供至9月30日。雲朗觀光集團也提到，員工將依意願，轉任旗下飯店或總公司者全數予以安排，另有生涯規劃的同仁將遵守勞基法並優於勞基法將公司額外給員工的福利仍提供員工。雲朗觀光集團旗下「翰品酒店花蓮」，今年因強震已於4月停業，而今又傳出，「翰品酒店新莊」也因租約到期，於官網發布聲明，住房服務將營業至2024年9月30日，全館將於10月26日結束營業。雲朗觀光集團強調，每一筆住房訂單與餐飲宴會訂單，將會為已預訂的顧客服務到最後，謝謝顧客過去給予翰品酒店有服務的機會，集團將不斷自我挑戰求新求變，以新的營運思維，提供更好的服務給消費者。集團將依員工意願，轉任旗下飯店或總公司者全數予以安排，另有生涯規劃的同仁將遵守勞基法並優於勞基法將公司額外給員工的福利仍提供員工。至於未來是否會在新莊再尋新點重新開幕？