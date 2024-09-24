以色列猛轟黎巴嫩！避險推升金價、美元卻跌　專家點出關鍵原因

我是廣告 請繼續往下閱讀

以色列再對黎巴嫩南部和東部地區、真主黨的上千據點發動新一輪空襲，據報導已增至近500人死亡，也是以色列自2006年跟真主黨開戰以來，最血腥的襲擊行動。隨著中東緊張局勢升高，避險需求增加，避險財國際黃金價格持續飆高，但相對美元卻未明顯轉強，外匯專家陳有忠今（24）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，主要是美國啟動降息，持有美元誘因減少，加上目前地緣政治主要仍是區域局部性，若是全球陷入經濟大蕭條或金融風暴，美元就會站出來。綜合外媒報導，以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）聲稱，週一對黎巴嫩的空襲行動，摧毀了真主黨數萬枚火箭及彈藥，以色列空軍也證實，在24小時內執行了約650次打擊任務，使用1400多枚彈藥攻擊了逾1100個目標。有黎巴嫩官員透露，這是自1975年至1990年內戰以來，黎巴嫩單日暴力死亡人數最高的1次。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）透過發言人表示，對於黎巴嫩局勢不斷升級、以黎雙方的持續互襲感到非常震驚，呼籲各方「都從懸崖邊退一步」。美國總統拜登則表示，已獲悉以黎衝突的最新發展，並致力於緩和局勢；美國國防部發言人賴德則說，美國正在向中東地區增派部隊，但並未提供人數或任務等詳細資訊。網路上流傳許多黎巴嫩南部居民，匆忙撤離、交通大打結的畫面。在中東緊張局勢升高，避險需求也增加，加上美國公布9月標普全球製造業PMI初值為47，表現遜於市場預期，金價一度飆漲至2636美元，之後遇高檔賣壓加重而小幅拉回。不過，同樣與黃金都是避險財的美元表現卻未像黃金這麼強勁，甚至還跌回101之下。對此，台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日受訪時表示，投資人避險不選美元，主要是因為美國啟動降息，持有美元誘因減少，從這也可看出避險財不只美元，當有戰爭發生時，美元不必然會走強，除非是世界大戰，或是全球陷入經濟大蕭條或金融風暴，美元就會轉強、站出來，大家就會搶購美元，畢竟全球貿易仍是以美元計價。陳有忠認為，目前地緣政治緊張情勢包括俄烏戰爭、以色列與黎巴嫩衝突仍是區域局部性，加上美國啟動降息，大家怕美元貶值，加上又預期金價會持續走揚，因此，市場自然尋求第二個避險財黃金。雖然目前中東情勢看來沒有緩和跡象，也讓金價驚驚漲，但陳有忠仍不建議追高，瀕臨2650美元超漲區，主要金價特性是漲100美元休50美元，這波金價從2550美元攻上來，2650美元就是滿足點，可能會回落到2600美元再上攻，因此，即便目前金價看來沒有封頂價，將持續創新高，還是不建議追高，可以等拉回時再進場布局。