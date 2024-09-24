李亦伸專欄／金塊奪冠大門已關！Russell Westbrook是爭冠拼圖？

36歲Russell Westbrook選擇去金塊，他是不是金塊重新成為爭冠球隊最重要那塊拼圖？金塊過去兩年流失四名奪冠主力，2023年夏天失去Bruce Brown+Jeff Green兩名主要替補鋒線，2024年夏天再走了Kenpavious Caledwell-Pope+Reggie Jackson兩名主力後衛，金塊2022年奪冠核心班底只剩下Nikola Jokic、Jamal Murray、Aaron Gordon、Michael Porter Jr.四名先發。
金塊今夏又用頂級合約續約Jamal Murray，只能放棄Kenpavious Caldwell-Pope，又送走Reggie Jackson，只能迎接Russell Westbrook再賭一把。
目前金塊有Jokic、Kurray、Porter T.三分頂級合約，Gordon明年夏天又面臨續約，金塊現在已經沒有便宜合約，更沒有薪資紅利空間，角色球員只能拿老將底薪拼拼湊湊，在自由市場撿漏補人，戰力和團隊競爭力不容樂觀。
做為一支爭冠級別球隊，名氣大於實力，需要球權和大量戰術角色Russell Westbrook能為金塊帶來什麼?非常關鍵。
Russell Westbrook仍是一名好球員，只要給他球權、上場時間和戰術角色，他還是能打出很多大三元，成為球場上主角色之一。
但為什麼過去三年Russell Westbrook從湖人到快艇，不是被提早放棄就是跟團隊格格不入！
Russell Westbrook面臨的挑戰就是現代籃球大趨勢，老將到了一定年紀，當你不能扮演一名出色角色球員，無法屈就角色球員功能性，稱職打出角色球員貢獻和即戰力，那麼你只能被放棄或買斷。
在湖人一年多，湖人並不需要Russell Westbrook大量持球，即使Westbrook大量求打出漂亮搶眼數據，但球隊戰力和戰績還是卡死在那裡，湖人團隊並沒有因為Westbrook持球主導打出完美戰力，Westbrook就失去作用和價值。
在快艇一年多，Russell Westbrook同樣遇上這樣的情況，Westbrook三分不行，投籃命中率不理想，防守對位可以大量放投，快艇很難因為Westbrook的持球、衝擊力、速度打出更好團隊。
最終快艇還是放棄Russell Wesbrook，跟湖人一樣選擇做出改變。
這很現實，非常殘酷。
湖人和快艇知道Russell Westbrook願意為團隊做出犧牲，他還是人見人愛的那個大三元機器和拚命三郎，但球隊沒能更好，三分非常不靈光，團隊戰力依舊卡在那裡，Russell Westbrook也就失去他的價值和作用。
俠客Shaq O’Neal說過一句經典的話，「2009-2010年我加入騎士，我已經不再是那個擁有超凡統治力歐尼爾，但我還是一個出色角色球員，我能為騎士做出很多貢獻，可以為總冠軍展現更大價值，可惜那一季我受傷影響我的表現和發揮。」
一名曾經超級巨星懂得如何扮演角色球員，做好自己本分和工作，展現球技和能力價值，這就是現代籃球最重要適應力和認知。
Russell Westbrook能力還有，但他已經不再是任何一支NBA球隊持球主力和建隊核心，他得改變打法、調整自己、融入團隊，甚至要學會更多打無球，才能為金塊帶來貢獻和團隊價值。
像Reggie Jackson就懂得如何打無球，在沒有球權和戰術角色中打出自己價值，擁有無球和拉開空間能力，這就是Russell Westbrook一直沒能透的自覺和領悟。
金塊奪冠大門已關閉，如果他們只能把希望寄望在Russell Westbrook身上，那將非常危險。
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目前金塊有Jokic、Kurray、Porter T.三分頂級合約，Gordon明年夏天又面臨續約，金塊現在已經沒有便宜合約，更沒有薪資紅利空間，角色球員只能拿老將底薪拼拼湊湊，在自由市場撿漏補人，戰力和團隊競爭力不容樂觀。
做為一支爭冠級別球隊，名氣大於實力，需要球權和大量戰術角色Russell Westbrook能為金塊帶來什麼?非常關鍵。
Russell Westbrook仍是一名好球員，只要給他球權、上場時間和戰術角色，他還是能打出很多大三元，成為球場上主角色之一。
但為什麼過去三年Russell Westbrook從湖人到快艇，不是被提早放棄就是跟團隊格格不入！
Russell Westbrook面臨的挑戰就是現代籃球大趨勢，老將到了一定年紀，當你不能扮演一名出色角色球員，無法屈就角色球員功能性，稱職打出角色球員貢獻和即戰力，那麼你只能被放棄或買斷。
在湖人一年多，湖人並不需要Russell Westbrook大量持球，即使Westbrook大量求打出漂亮搶眼數據，但球隊戰力和戰績還是卡死在那裡，湖人團隊並沒有因為Westbrook持球主導打出完美戰力，Westbrook就失去作用和價值。
在快艇一年多，Russell Westbrook同樣遇上這樣的情況，Westbrook三分不行，投籃命中率不理想，防守對位可以大量放投，快艇很難因為Westbrook的持球、衝擊力、速度打出更好團隊。
最終快艇還是放棄Russell Wesbrook，跟湖人一樣選擇做出改變。
這很現實，非常殘酷。
湖人和快艇知道Russell Westbrook願意為團隊做出犧牲，他還是人見人愛的那個大三元機器和拚命三郎，但球隊沒能更好，三分非常不靈光，團隊戰力依舊卡在那裡，Russell Westbrook也就失去他的價值和作用。
俠客Shaq O’Neal說過一句經典的話，「2009-2010年我加入騎士，我已經不再是那個擁有超凡統治力歐尼爾，但我還是一個出色角色球員，我能為騎士做出很多貢獻，可以為總冠軍展現更大價值，可惜那一季我受傷影響我的表現和發揮。」
一名曾經超級巨星懂得如何扮演角色球員，做好自己本分和工作，展現球技和能力價值，這就是現代籃球最重要適應力和認知。
Russell Westbrook能力還有，但他已經不再是任何一支NBA球隊持球主力和建隊核心，他得改變打法、調整自己、融入團隊，甚至要學會更多打無球，才能為金塊帶來貢獻和團隊價值。
像Reggie Jackson就懂得如何打無球，在沒有球權和戰術角色中打出自己價值，擁有無球和拉開空間能力，這就是Russell Westbrook一直沒能透的自覺和領悟。
金塊奪冠大門已關閉，如果他們只能把希望寄望在Russell Westbrook身上，那將非常危險。