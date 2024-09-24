李亦伸專欄／金塊奪冠大門已關！Russell Westbrook是爭冠拼圖？

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▲丹佛金塊今年休賽季補強力度不如預期，沒能成功留下Kentavious Caldwell-Pope和Reggie Jackson，最終在後場戰力急需補強的情況之下，他們以2年680萬美元（約新台幣2.23億元）合約，網羅「威少」Russell Westbrook。（圖／取自社群X）

36歲Russell Westbrook選擇去金塊，他是不是金塊重新成為爭冠球隊最重要那塊拼圖？金塊今夏又用頂級合約續約Jamal Murray，只能放棄Kenpavious Caldwell-Pope，又送走Reggie Jackson，只能迎接Russell Westbrook再賭一把。目前金塊有Jokic、Kurray、Porter T.三分頂級合約，Gordon明年夏天又面臨續約，金塊現在已經沒有便宜合約，更沒有薪資紅利空間，角色球員只能拿老將底薪拼拼湊湊，在自由市場撿漏補人，戰力和團隊競爭力不容樂觀。Russell Westbrook仍是一名好球員，只要給他球權、上場時間和戰術角色，他還是能打出很多大三元，成為球場上主角色之一。Russell Westbrook面臨的挑戰就是現代籃球大趨勢，老將到了一定年紀，當你不能扮演一名出色角色球員，無法屈就角色球員功能性，稱職打出角色球員貢獻和即戰力，那麼你只能被放棄或買斷。在湖人一年多，湖人並不需要Russell Westbrook大量持球，即使Westbrook大量求打出漂亮搶眼數據，但球隊戰力和戰績還是卡死在那裡，湖人團隊並沒有因為Westbrook持球主導打出完美戰力，Westbrook就失去作用和價值。湖人和快艇知道Russell Westbrook願意為團隊做出犧牲，他還是人見人愛的那個大三元機器和拚命三郎，但球隊沒能更好，三分非常不靈光，團隊戰力依舊卡在那裡，Russell Westbrook也就失去他的價值和作用。俠客Shaq O’Neal說過一句經典的話，「2009-2010年我加入騎士，我已經不再是那個擁有超凡統治力歐尼爾，但我還是一個出色角色球員，我能為騎士做出很多貢獻，可以為總冠軍展現更大價值，可惜那一季我受傷影響我的表現和發揮。」一名曾經超級巨星懂得如何扮演角色球員，做好自己本分和工作，展現球技和能力價值，這就是現代籃球最重要適應力和認知。Russell Westbrook能力還有，但他已經不再是任何一支NBA球隊持球主力和建隊核心，他得改變打法、調整自己、融入團隊，甚至要學會更多打無球，才能為金塊帶來貢獻和團隊價值。