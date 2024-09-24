影／50歲鈴木一朗大秀雷射肩！網友留言又歪樓　狂嘆：真的不會老

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50歲鈴木一朗大秀雷射肩！由退休的日籍傳奇球星「朗神」鈴木一朗組建的業餘球隊「Kobe Chiben」，昨（24）日在東京巨蛋對決高中女子選拔隊。鈴木一朗以二刀流身份出賽，先發完投9局失3分，並且打出4支安打，帶領Kobe Chiben以17：3獲勝。本場比賽中，鈴木一朗擔任第一棒、且同時是先發投手，值得一提的是，賽前進行守備練習時，傳球當下，全場球迷都發出驚嘆，並且鼓掌致意。包含《FOX Sports: MLB》、《CBS Sports》等歐美媒體都分享了這段影片，