影／50歲鈴木一朗大秀雷射肩！網友留言又歪樓　狂嘆：真的不會老

50歲鈴木一朗大秀雷射肩！由退休的日籍傳奇球星「朗神」鈴木一朗組建的業餘球隊「Kobe Chiben」，昨（24）日在東京巨蛋對決高中女子選拔隊。鈴木一朗以二刀流身份出賽，先發完投9局失3分，並且打出4支安打，帶領Kobe Chiben以17：3獲勝。此外，鈴木一朗賽前守備練習，更大秀了一手雷射肩，影片被不少外國媒體轉發，受到網友熱烈討論，紛紛留言感嘆：「他真的不會變老。」
50歲還能雷射肩傳球 網友留言又歪樓
本場比賽中，鈴木一朗擔任第一棒、且同時是先發投手，最終完投9局總共用了141球，被敲10支安打，失掉3分，飆出10次三振。而身為打者，則是單場敲出4支安打，幫助自己拿下完投勝利。
值得一提的是，賽前進行守備練習時，鈴木一朗回到自己職業生涯主戰的外野位置，接起1顆滾地球後，行雲流水的助跑幾步後，大力回傳本壘，雖然角度稍微偏高，但位置卻相當精準，大秀了一手50歲的「雷射肩」傳球。傳球當下，全場球迷都發出驚嘆，並且鼓掌致意。
包含《FOX Sports: MLB》、《CBS Sports》等歐美媒體都分享了這段影片，讓網友全都看傻眼，紛紛在底下留言表示：「他真的不會變老」、「我不驚訝，他真的是個傳奇」、「他到80歲可能也會這麼做」、「太驚人的肩膀」，甚至還有網友開玩笑說：「這位年輕球員似乎很有天賦，他什麼時候被選中？」
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本場比賽中，鈴木一朗擔任第一棒、且同時是先發投手，最終完投9局總共用了141球，被敲10支安打，失掉3分，飆出10次三振。而身為打者，則是單場敲出4支安打，幫助自己拿下完投勝利。
值得一提的是，賽前進行守備練習時，鈴木一朗回到自己職業生涯主戰的外野位置，接起1顆滾地球後，行雲流水的助跑幾步後，大力回傳本壘，雖然角度稍微偏高，但位置卻相當精準，大秀了一手50歲的「雷射肩」傳球。傳球當下，全場球迷都發出驚嘆，並且鼓掌致意。
包含《FOX Sports: MLB》、《CBS Sports》等歐美媒體都分享了這段影片，讓網友全都看傻眼，紛紛在底下留言表示：「他真的不會變老」、「我不驚訝，他真的是個傳奇」、「他到80歲可能也會這麼做」、「太驚人的肩膀」，甚至還有網友開玩笑說：「這位年輕球員似乎很有天賦，他什麼時候被選中？」