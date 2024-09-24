宋慧喬出道28年情路坎坷！曾愛上李秉憲、玄彬、宋仲基　卻都失敗

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▲宋仲基（左）、宋慧喬（右）昔日甜蜜婚紗照，如今只能追憶。（圖／翻攝UAA、Blossom娛樂）

▲宋慧喬（右）於2003年與李秉憲（左）合作韓劇《ALL IN真愛宣言》譜出戀曲，李秉憲也是她第一個公開承認的男友。（圖／《ALL IN真愛宣言》劇照）

▲玄彬（左）與宋慧喬（右）因韓劇《他們的世界》結緣交往。（圖／《他們的世界》劇照）

42歲韓國女星宋慧喬出道至今28年，以《順風婦產科》、《藍色生死戀》等人氣韓劇漸漸打開知名度，去年推出的作品《黑暗榮耀》獲獎無數，在韓國演藝圈穩坐收視女王寶座。外型甜美可人的她入行多年仍是圈內著名凍齡女神，曾搭檔李秉憲、玄彬、宋仲基等男神假戲真愛，只可惜「水人無水命」，前2段戀情皆告終；而她與男神宋仲基雖然在2017年開花結果，遺憾的是，兩人1年多的婚姻最終還是畫下句點，王子與公主的童話故事破滅，讓不少粉絲心碎。宋慧喬於2016年拍攝《太陽的後裔》時，與小4歲的宋仲基假戲真做，隔年兩人步入禮堂，金童玉女般的世紀婚禮獲得各界祝福，沒想到才結婚1年8個月，雙方就因個性不合離婚，震驚娛樂圈，也讓死忠劇迷們難過、悲嘆：「不相信愛情了！」離婚後，兩人在事業上各自精采，宋慧喬推出韓劇《現正分手中》、《黑暗榮耀》，並以《黑暗榮耀》坐上百想視后寶座，演技實力大受肯定；而宋仲基除了推出韓劇《黑道律師文森佐》、《財閥家的小兒子》與電影《勝利號》之外，也在2023年迎娶英國籍女星凱蒂，育有1子，日前他也透過經紀公司宣布老婆已懷有二胎。宋慧喬出道以來曾和多位男神傳過緋聞，其中最著名的就是與李秉憲、玄彬的戀情，宋慧喬還因此被冠上「男神收割機」。宋慧喬與李秉憲於2003年拍攝《All In 真愛宣言》時相戀，李秉憲也是她第一個公開承認的男友，當時兩人被粉絲稱為「韓國第一情侶」，無奈戀情僅維持1年多就分手，李秉憲在2013年娶了李珉廷。據傳宋慧喬在分手後一度走不出情傷，直到2008年，宋慧喬與玄彬2008年因《他們的世界》相戀，隔年被拍到在咖啡廳約會，雙方都大方坦承戀情，不過兩人工作繁忙，感情逐漸淡去，2011年玄彬入伍後，雙方發表分手聲明，感情無疾而終。