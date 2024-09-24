台股上演V轉行情！上下震盪174點　午盤上漲21點、台積電成功翻紅

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台北股市今（24）日呈現V轉行情！開盤小開低、以22273.79點開出，隨後一度下探22154.55點、下跌130.98點，不過隨後在權值股、航運股的拉抬下，大盤率先翻紅，午盤上漲21.38點或0.1%，來到22306.91點。不過櫃買指數走勢卻不同於大盤，今日開在盤上、以267.26點開出，隨後最高來到268.13點賣壓出籠跳水翻黑，最低一度來到265.24點，午盤下跌0.74點或0.28%，來到266.63點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：新光金、陽明、萬海、定穎投控、中信金；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、長榮、陽明、萬海、晟銘電。權值股盤中過後開始轉強，權王台積電以976元開出、下跌1元，盤中最低來到971元，下跌6元，不過盤中買單挹注之下，成功翻紅，午盤上漲2元或0.2%，來到979元；鴻海以179元開出、下跌1元，最低來到178元，下跌2元，盤中也同步翻紅，午盤上漲1元或0.56%，來到181元；聯發科相對強勢，午盤更是來到今日最高點、上漲30元或2.62%，來到1175元。今日表現最亮眼的族群就是航運股，美東港口碼頭勞資談判陷僵局，勞方預計10月1日進行大罷工，供應鏈恐怕迎來大衝擊。長榮海運在20日的法說會上指出，今年美國東岸勞資談判對航運業影響重大，加上美國正值選舉年，局勢更為複雜，航運公司與物流業者需密切關注談判進展。由於大罷工有望推升運價走高，航運股今日表現逆勢走強，盤中類股指數大漲逾4%，其中長榮大漲逾5%，花費將近3個月順利填息，其他個股看到中櫃來到漲停價33.2元，萬海也緊隨其後亮燈漲停、來到90.7元，陽明漲逾6%，亞航、志信、四維航、新興漲逾4%。