「全裸人體彩繪家政婦」影片席捲YouTube！火辣清潔遊走平台界線

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YouTube近半年來出現許多遊走平台規則邊緣的影片，擠乳器使用教學的「搾乳」席捲日本，近日歐美大量頻道更出現主打「全裸人體彩繪家政婦」的影片，且片片都是4K高畫質，利用彩繪遮蓋胸部製造若隱若現的畫面，讓許多影片上架後隨即破百萬觀看。盤點全球這股人體彩繪家政婦影片狂潮，在今年六月和七月由一名外國網紅Kate Leksa率先開啟，該名網紅在YouTube頻道「LuxuryCleanKate」放上自己的清潔影片，只見她裸體的身上布滿了各式顏色彩繪，在鏡子前開始塗鴉，接著拿出清潔用品擦拭鏡子，並在鏡頭前展現傲人身材。「LuxuryCleanKate」頻道的最初兩支影片，分別達到三百萬和九百多萬次觀看，且影片封面標題還仿造知名成人平台Pornhub的形式，頻道在短短三個月瞬間累積了35萬訂閱者。人體彩繪家政婦的風潮在近一個月大量湧出，各式女子彩繪清潔畫面成為熱門影片，若在YouTube搜尋「body art suit」或是「4K Housewife」，隨即可發現影片相當氾濫，大多主打4K高畫質、無罩，許多女子紛紛展現自己賢慧的一面，在鏡頭前擦鏡子、擦地板、擦桌子。這股浪潮也湧現近期出現大量擠乳器影片的日本，一名日本網紅頻道「Aoki Body Art」也在頻道放上人體彩繪整理家中沙發的影片，不到兩周就突破四百萬次觀看，目前在YouTube上已有數十支相關影片破百萬觀看，且數量持續大量增加中。YouTube平台政策標註禁止使用者發布意圖撩撥性慾的煽情露骨內容。發布色情影片可能導致內容遭到移除或頻道遭到終止，不過，目前YouTube官方並沒有封禁此類影片。