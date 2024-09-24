史無前例！立院程序委員會封殺總預算　綠批：惡意杯葛、薪水小偷

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立法院上周五開議，藍白不滿行政院總預算未將原住民的禁伐補償金編足，退回總預算案，今（24）程序委員會，藍白再聯手將總預算案暫緩列案，經表決後，民進黨立委人數不敵藍白立委，在現場舉牌抗議在野黨惡意杯葛，讓全民受害。立法院今年6月三讀通過《原住民保留地禁伐補償條例》修正案，將每年每公頃補償3萬元提高到6萬元，預計增加25億支出，不過，根據原民會預算書，原民會該計劃經費比照往年，只編列27億8700萬元，短編25億元，引發在野黨立委不滿，上周五表決後將總預算案退回程序委員會。立法院今中午開程序委員會，國民黨團書記長林思銘提案，將總預算案暫緩列案。擔任召委的民進黨立委沈發惠說，在野黨對總預算案，可以在院會提議退回，但若在程序委員會就將總預算案暫緩列案，這是史無前例，本會期是預算會期，因部分程序委員會決議，就讓其他委員會無預算案可審，不甚妥當。民進黨立委林楚茵說，民進黨過去從不曾將總預算案退回，藍白立委連預算案看都不看、審都不審，根本是薪水小偷。民進黨立委莊瑞雄也說，對個別部會預算有意見，可以在委員會審查時提出，但將整幫總預算案暫緩列案，藍白立委會被全民唾棄。國民黨立委陳玉珍說，總預算問題很多，民進黨立委才眼睛業障重，都看不到，民進黨是詐騙集團，想詐騙全民。經表決後，出席立委17人，9人贊成暫緩列案、7人反對，特別的是，國民黨立委羅廷瑋棄權，通過國民黨團提議，將總預算案暫緩列案。此外，民進黨立委沈伯洋提案修《兩岸人民關係條例》，要求立委赴中國應經內政部會同國安局、法務部、陸委會等機關組成的審查會許可，其他綠委也有提同樣修法版本，今天也都遭暫緩列案。