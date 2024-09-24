IKEA逛完直接睡一晚！「躺平派對」開放睡展間　免費參加還送寢具

IKEA超狂！門市舉辦「躺平派對」開放民眾報名到店內睡一晚，一人報名中選可攜伴同行，且指定寢織品任參加者挑選，把床變成自己喜歡的樣子，睡完還能免費帶回家，並且現場還有「床墊遊戲區」、「枕頭大戰區」，即起已開放報名，有興趣的民眾可得抓緊腳步，沒有抽中的民眾也別傷心，當天開放躺平派對互動區邀大家一起同樂，完成互動體驗還能獲得限量專屬好禮「躺平派對限定燙布貼」。
IKEA即起至9月29日開放報名「躺平派對」，活動於10月16日晚上7點至10月17日早上10點，可在IKEA內湖店睡一晚，只要是會員即可報名抽籤，一人中選、可攜伴同行，活動有六大亮點：
◾指定寢織品任你挑：把床變成你喜歡的樣子，睡完還能免費帶回家
◾床墊遊戲區：媽媽說不准在家跳床，來IKEA讓你盡情跳
◾枕頭大戰區：大型枕頭池，與好友來場紓壓的枕頭大戰
◾各種美照等你拍：6大主題區讓你輕鬆拍美照
◾派對限定體驗：完成任務可獲得限量「躺平派對限定燙布貼」、超Chill DJ音樂與派對美食
◾現場傳授好眠秘訣：6大好眠元素打造舒服的睡覺環境，好好放鬆，享受真正的一夜好眠
民眾可至IKEA LINE官方帳號報名，不需要報名費用，限宜家卡友綁定IKEA LINE官方帳號後可報名，每卡限一位名額，分為雙人與親子兩種床位，雙人床位限量5組（可攜帶一位好友）；親子床位3組（可攜帶1位親友與1位孩童，一張雙人床加兒童床）。
當天現場挑選使用的寢具織品都是全新的，且使用完後部分可免費帶走，現場沒有沐浴空間，參加活動者需要先洗好澡再來。
沒有抽中也別失望，當天開放躺平派對互動區邀大家一起同樂，完成互動體驗還能獲得限量專屬好禮「躺平派對限定燙布貼」，IKEA將超人氣玩偶及產品結合寫進心坎裡的躺平語錄，一次推出五款可愛爆表的燙布貼，現場可燙印在浴袍或毛巾上，打造專屬的躺平小物。
此外，居家品牌HOLA和樂家居推出《挑食型錄》，精選台灣人普遍不喜歡的五大食物「苦瓜、茄子、三色豆、香菜、芋頭」等，搭配秋冬餐具新品，用「餐盤心理學」迎戰挑食習慣，讓挑食變成美食。
HOLA全新推出《挑食型錄》，挑選自己討厭的食材，再選擇HOLA秋冬餐具新品，即可讓沒人緣食物華麗變身！即日起至10月2日止，@好友並分享結果至指定貼文，即可抽HOLA秋冬新品餐具組（不挑款共5名，市值$3,000/組），快到HOLA《挑食型錄》一起戰勝挑食吧！
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◾各種美照等你拍：6大主題區讓你輕鬆拍美照
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