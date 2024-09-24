吳慷仁爆出中國經紀約簽給她！王牌行銷鬼才捧紅范冰冰、歐陽娜娜

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▲吳慷仁傳出已經和「壹心娛樂」簽約，現任CEO楊天真在中國娛樂圈是著名的經紀人之一。（圖／楊天真 微博）

▲吳慷仁要進軍中國的消息讓台灣粉絲直呼失望，但也有認識他的人說「不意外」。（圖／双喜）

吳慷仁在去年拿下金馬獎最佳男主角，成為金馬、金鐘雙影帝，然而日前傳出他將進軍中國、接演陸劇，更有消息指出他已經和中國的經紀公司簽下經紀約，讓許多過去支持他的台灣粉絲大感失望。據傳他簽約的「壹心娛樂」，CEO楊天真號稱「王牌經紀人」、「營銷鬼才」，一手捧紅范冰冰、歐陽娜娜、鹿晗等多位藝人。「壹心娛樂」現任CEO楊天真，在中國娛樂圈是最著名的王牌經紀人之一，在業界有「營銷鬼才」之稱，有傳言只要是她經手過的藝人，都可以再度翻紅。楊天真曾擔任范冰冰工作室的宣傳總監，也有帶過鹿晗、張藝興、歐陽娜娜等知名藝人。近年楊天真還轉戰幕前，登上實境節目《奇葩說》展現流利口才。現在「壹心娛樂」旗下藝人包括李現、馬思純、薛凱琪、趙又廷，連陳昊森進軍中國也是簽給壹心娛樂。至於吳慷仁是否也將進入壹心娛樂旗下？對此他本人21日以視訊連線宣傳電影時，坦言和很多中國經紀公司都有在接觸，他語帶保留：「未來不曉得，就順著感覺走。」並未承認、但也未否認，態度耐人尋味。多年來都沒有經紀人的吳慷仁，一直都是自己處理大小事，他表示很多人都有寄劇本給他、他也都會看完，並進行創作和技術上的討論分享。雖然吳慷仁還未正面回應去中國發展一事，但曾和他接觸過的《國際橋牌社》導演汪怡昕在臉書提到，多年前就知道吳慷仁一直都有想去中國發展的想法，因此不會感到很意外。