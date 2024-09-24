宋慧喬255億豪宅被公開！庭院挪1塊來蓋休息區　躺平素顏照也曝光

吳慷仁爆出中國經紀約簽給她！王牌行銷鬼才捧紅范冰冰、歐陽娜娜

記者羅偉如／綜合報導

▲吳慷仁傳出要進軍中國，並已經和當地公司「壹心娛樂」簽約，該公司現任CEO楊天真曾一手捧紅范冰冰、歐陽娜娜。（圖／吳慷仁 臉書）
▲吳慷仁傳出要進軍中國，並已經和當地公司「壹心娛樂」簽約，該公司現任CEO楊天真曾一手捧紅范冰冰、歐陽娜娜。（圖／吳慷仁 臉書）
吳慷仁在去年拿下金馬獎最佳男主角，成為金馬、金鐘雙影帝，然而日前傳出他將進軍中國、接演陸劇，更有消息指出他已經和中國的經紀公司簽下經紀約，讓許多過去支持他的台灣粉絲大感失望。據傳他簽約的「壹心娛樂」，CEO楊天真號稱「王牌經紀人」、「營銷鬼才」，一手捧紅范冰冰、歐陽娜娜、鹿晗等多位藝人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲吳慷仁傳出已經和「壹心娛樂」簽約，該公司現任CEO楊天真曾一手捧紅范冰冰、鹿晗。（圖／楊天真 微博）
▲吳慷仁傳出已經和「壹心娛樂」簽約，現任CEO楊天真在中國娛樂圈是著名的經紀人之一。（圖／楊天真 微博）
壹心娛樂CEO楊天真　被稱為營銷鬼才

「壹心娛樂」現任CEO楊天真，在中國娛樂圈是最著名的王牌經紀人之一，在業界有「營銷鬼才」之稱，有傳言只要是她經手過的藝人，都可以再度翻紅。楊天真曾擔任范冰冰工作室的宣傳總監，也有帶過鹿晗、張藝興、歐陽娜娜等知名藝人。近年楊天真還轉戰幕前，登上實境節目《奇葩說》展現流利口才。

現在「壹心娛樂」旗下藝人包括李現、馬思純、薛凱琪、趙又廷，連陳昊森進軍中國也是簽給壹心娛樂。至於吳慷仁是否也將進入壹心娛樂旗下？對此他本人21日以視訊連線宣傳電影時，坦言和很多中國經紀公司都有在接觸，他語帶保留：「未來不曉得，就順著感覺走。」並未承認、但也未否認，態度耐人尋味。

▲吳慷仁在電影《破浪男女》中挑戰3P床戲，長達12小時的拍攝，令金馬影帝苦喊：「進入聖人模式。」（圖／双喜）
▲吳慷仁要進軍中國的消息讓台灣粉絲直呼失望，但也有認識他的人說「不意外」。（圖／双喜）
吳慷仁多年前就想赴中　台灣導演：不意外

多年來都沒有經紀人的吳慷仁，一直都是自己處理大小事，他表示很多人都有寄劇本給他、他也都會看完，並進行創作和技術上的討論分享。雖然吳慷仁還未正面回應去中國發展一事，但曾和他接觸過的《國際橋牌社》導演汪怡昕在臉書提到，多年前就知道吳慷仁一直都有想去中國發展的想法，因此不會感到很意外。

更多「2024金鐘獎」相關新聞。

有跡可循？富都青年剛在中國上映就傳簽約　吳慷仁微博被揭貓膩

吳慷仁傳簽中國公司！曾「反服貿」小粉紅怒酸：還能來撈人民幣？

吳慷仁低調飛上海！傳簽約「壹心娛樂」當趙又廷、陳昊森師弟

吳慷仁曾稱台劇題材受限　網友疑惑：想拍仙俠、霸總、抗日神劇？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載