戴資穎球迷看過來！小戴29日攜手中華電信　舉辦台北粉絲見面會

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▲台灣女單名將戴資穎今年因膝傷影響仍願意全力拚戰。（圖／記者葉政勳攝）

戴資穎粉絲見面會來了！台灣「羽球天后」戴資穎即將在年底退役，現在仍積極訓練備戰。戴資穎在去年就決定羽球生涯將在2024年結束，不過她雖然膝傷未癒，但還是積極訓練。雖然辭退澳門公開賽，但小戴是否參加10月的芬蘭登場的北極公開賽、丹麥公開賽就得看身體狀況再做決定。以戴資穎個性，她只要只要能出賽就一定全力以赴，也想爭取12月年終總決賽的參賽資格，小戴目前年終賽積分暫居12名。此外，中華電信長期贊助戴資穎，見證小戴的每場球賽和成長，最重要也跟戴資穎一起推動愛護地球、環境永續的裡面。中華電信表示，戴資穎在比賽中展現出堅毅不拔、勇於挑戰和不驕不餒努力不懈的運動家精神，她的付出與成就不僅激勵台灣年輕世代勇於逐夢，更完美詮釋台灣體育精神的核心，「未來將持續攜手小戴深耕永續，繼續為台灣、為地球的未來努力。」