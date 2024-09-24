外交部國慶影音曝光！柯文哲、侯友宜都入鏡　13國語言倡民主

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外交部今（24）日發布「民主和平繁榮的新台灣」影音短片，慶祝2024年雙十國慶。發言人劉永健表示，影片特別以總統賴清德就職演說勾勒的國家願景為主軸；此外，總統大選另兩位候選人侯友宜、柯文哲也都在影片中露面。劉永健今天在外交部例行記者會指出，「民主和平繁榮的新台灣」短片包括「民主」、「和平」、「繁榮」及「台灣新世界、世界新台灣」4篇章，強調台灣作為民主世界之光、世界和平舵手及全球繁榮推手的重要性，並展現台灣自信勇敢地走向世界，也歡迎世界走進台灣的胸懷，而柯文哲、侯友宜就是在「民主」篇中出現。「和平」篇章則強調台灣位在「第一島鏈」的關鍵戰略地位，扮演區域和平舵手的角色。「繁榮」篇凸顯台灣半導體產業、AI科技、無人機、太空等高科技產業，以及紡織、精密機械等傳統隱形冠軍產業的充沛創新量能。至於影片結尾的「台灣新世界、世界新台灣」篇章，則展現了台灣多元包容的族群融合、宗教自由、傳統與現代兼容並蓄等樣貌，最後更加入今年巴黎奧運上為台灣爭光的奧運英雄剪影。劉永健表示，今年國慶影片完整版全長約5分鐘，並製作中、英、西、越、泰等13種語文版，同步刊登於外交部官方網站、臉書、Instagram及X等社群平台。