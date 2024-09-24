行人地獄！北市公車年均事故424件　他喊：改善交通從公車做起

我是廣告 請繼續往下閱讀

東海大學女大生遭巨業客運公車撞死，今年1到6歲行人事故死亡183人，讓台灣「行人地獄」負面形象揮之不去。台北市議員李明賢今（24）日表示，北市公車事故平均一年424件，5年來死傷人數2511人次，落實交通安全先從減少台北市公車事故、死傷人數做起。李明賢指出，統計近５年公車事故總數（不含今年）平均每年424件、傷亡人數500人，從數來看，幾乎每天在台北街頭上都有公車事故、也有受傷甚至死亡，這令人怵目驚人的數據，也會加深民眾對於行人地獄的深深恐懼。李明賢表示，他長期在交通委員會，也持續透過質詢督促公部門、會勘改善路口動線包括行穿線退縮等；交委會去年前往西鐵巴士公司駕駛訓練中心，觀摩日本對於公車司機的教育訓練，他也了解到公車駕駛視野死角，這能否透過現有轉彎落實指差確認、停等放慢車速來補強？抑或是ADAS輔助駕駛來減少死角呢？李明賢指出，《聯合報》統計六都直轄市公車事故傷亡，這幾年數據都是攀升。台北市的數據，這5年總計公車事故2123件，平均一年424件；5年來死傷人數2511人次，等於一年約500人，這些數據也是令人怵目驚人。更大的問題是，北市公車事故在109年創新高，達到483起，死傷人數也是最多的587人；隨後在110年、111年呈現下降，112年又飆高起來；進一步統計，在民國102年之前，公車每年事故都在300起以下，直到103年之後逐年升高，109年更是創下最難堪的史上新高數據。李明賢呼籲，行人安全一向是超越藍綠超越政黨的議題，包括去年大選前，許多藍綠政治人物簽署或支持「2040年行人零死亡」為目標，實際上要如何去落實？從數據找出問題真正盲點，而不是去出征誰或哪位路權仔沒表態等，他也會持續努力落實人本交通，「至少，我們先從減少台北市公車事故、死傷人數做起！」