運動家將離開奧克蘭！老闆發文致歉　前終結者怒嗆：出來對鏡頭說

我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職棒奧克蘭運動家隊本賽季表現仍然相當慘澹，目前繳出67勝89敗的戰績，在美聯排行倒數第三，僅優於天使、白襪2隊。而運動家將在本季結束後離開奧克蘭，稍早老闆John Fisher也親自發表聲明致歉，未料不但球迷不買單，運動家隊明日將在主場迎來與遊騎兵隊的3連戰交手，同時這也是運動家在離開奧克蘭之前的最後1次主場賽事。而運動家在1968年將主場搬遷至奧克蘭競技場（Oakland Coliseum）後，便在此地留下了許多難忘的回憶，也培養了許多球迷，然而近年來球隊戰績不佳，而John Fisher如今在運動家隊準備要離開奧克蘭時，今日稍早也親自發表了一封給球迷們的信，信中細數了運動家在奧克蘭留下的諸多輝煌故事，包John Fisher透過聲明表示：「2005年我與伍Lew Wolff買下運動家時，我們的夢想是贏得世界冠軍，並在奧克蘭建造一個新的球場。」，「我知道支持我們的球迷們非常失望，甚至感到痛苦，但我可以發自內心地告訴你們，我們真的盡力了。」John Fisher如此寫下。未料運動老闆John Fisher透過發表聲明的這個舉動，引來了前球隊終結者Trevor May的不滿，稍早他在個人社群上寫下：「，發布一封明確由別人寫的信，其中包括一堆你絕對不知道的名字，這是對熱愛這支球隊的人的不尊重。你要嘛自豪地站起來，要嘛繼續躲藏起來，選一個吧，我們累了。」