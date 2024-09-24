藍白聯手封殺總預算案！藍委羅廷瑋投「棄權」　黨內憂變攻防破口

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立法院上周五開議，國民黨立委與民眾黨立委聯手，將總預算案退回程序委員會，立院今（24）日開程序委員會，藍白立委又通過將總預算案暫緩列案。特別的是，投票時出席立委17人，贊成立委9人、反對立委7人，國民黨立委羅廷瑋並未投贊成，僅投棄權。立委舉手投票時，羅廷瑋未舉手，議事人員還特別確認羅的投票意願，但羅堅持不投「贊成」。據了解，羅廷瑋有先向黨團報備，因民進黨立委沈伯洋今也未出席程序委員會，在票數有優勢情況下，黨團並未強制投贊成，羅不算跑票。不過仍有藍營人士說，羅廷瑋不跟黨團站一起，接下來恐會被當破口，在總預算案朝野攻防時，被民進黨拿來操作。今年僅34歲的羅廷瑋，過去公職只擔任過里長，但在台中因有市長盧秀燕強力輔選，加上民進黨內有派系問題，首次參選立委就順利當選，囊括10萬3千多票，比民進黨對手多了1萬5千多票。不過因2024大選後藍綠對立嚴重，台中也屢傳出要罷免羅廷瑋的聲浪，讓羅廷瑋也開始擔憂，希望淡化自己的黨派色彩。羅廷瑋被點名是台中罷免的第一槍，因為該選區2012年的立委當選人是曾任台中市長的林佳龍，羅剛進立法院也屢被綠營批評常發表性騷、性別歧視言論，藍營人士透露，上會期末，羅廷瑋轉趨低調，也常抱怨國民黨團作風太鷹派，害怕自己真的被提案罷免。藍營人士說，每個立委都有選區壓力，抱怨歸抱怨，但現在羅廷瑋是在藍綠立委投票表決時公開投棄權，這樣做不一定能爭取中間選民選票，反而會讓民進黨覺得「真的會怕」，對羅廷瑋、國民黨來說，都不是好事。