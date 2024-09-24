一輩子只能看一次！「罕見彗星」將飛越台灣　觀賞時間、技巧公開

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▲9月中至10月初期間，C/2023 A3彗星在早上5時的路徑預測圖，綠色網格狀為地平坐標系統，縱向為仰角。（圖／台北市立天文館）

天文迷們近期討論度最高的話題，肯定是年度最亮彗星「C/2023 A3紫金山-阿特拉斯彗星」將在週六（28）日抵達近日點，週日（29）日凌晨4點30分飛過台灣上空，10月12日最接近地球，亮度達到最亮，預估星等將達到3等，若接下來沒有更明亮的新彗星被發現的話，這顆彗星將成為2007年後最明亮的彗星之一。台北天文館研究組技士謝翔宇指出，2023年2月22日，ATLAS南非天文台通報發現了新的彗星，經過比對發現，和2023年1月9日由中國紫金山天文台所通報，但後來失蹤的目標是同一顆天體，因此這顆彗星的命名就以兩個發現者並列，正式名稱為C/2023 A3 。C/2023 A3是「長週期彗星」，軌道週期推估為8萬年，但這不代表此彗星每8萬年就會到訪地球附近一次；長週期的彗星軌道非常容易受到各種天體的重力影響，例如木星、土星等等大質量行星都有機會改變這些彗星的軌道。台北市立天文館研究組技佐許晉翊表示，C/2023 A3在2024年4月上旬，亮度從11等漸增亮至10等，許多業餘天文觀測者已經拍攝到它的身影，6月底C/2023 A3亮度提升至9.8等，7月底提升至約9等，9月11日，澳洲業餘天文觀測者在澳洲昆士蘭再次拍攝到該彗星，也是地面望遠鏡再次拍到它的第一個紀錄，亮度約為5.5等，9月14日再次拍攝到，彗星已提升至4.8等，亮度穩定提升。C/2023 A3彗星預計將於2024年9月28日凌晨1時31分，以0.39個天文單位的距離通過近日點，並在10月12日最接近地球，以每秒80公里以上的速度通過近地點。目前預期它的最大亮度可能高達3等，但彗星的亮度受其表面物質的噴發狀況影響，有相當大的不確定性，實際亮度如何還有待後續觀察。C/2023 A3彗星也預計在9月29日凌晨4點30分左右通過台灣上空，屏東縣天文協會指出，彗星亮度如果到達3等以上，只要天氣好，民眾用腳架搭配手機或相機長曝光，都很有機會拍到。屏東縣府也將結合台北市天文協會、屏東縣天文協會設置「巨砲望遠鏡陣地」，挑選東海岸的最佳觀測點「佳樂水風景區停車場」，歡迎民眾帶上手機與腳架，一起記錄彗星出現的瞬間。