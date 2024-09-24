影／維尼熊跌倒了！上海迪士尼遊客突然伸手打頭　網怒：手欠嗎？

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中國上海的迪士尼樂園，傳出有男性遊客在觀看卡通玩偶遊行時，突然伸手打了「維尼熊」的頭，導致對方重心不穩、摔倒在地。影片曝光後引起不少民眾憤慨，認為男子的行為恐傷害到內部工作人員。對此園方聲稱，已對打人的遊客做出「處理」。綜合中媒報導，事情發生在本月22日，影片中「維尼熊」的扮演者正在穿越人群，突然1名中年男子伸手向前，拍打玩偶的頭部，「維尼熊」隨即伸手摀住頭部，一旁的工作人員見狀，立刻出手喝止男子，而男子仍舊嘻皮笑臉，彷彿沒意識到自己的行為是不被允許的。從另一個角度拍攝的影片則可以看見，「維尼熊」被打頭後，似乎曾短暫跌倒在地，疑似是因重心不穩，還有目擊者受訪時聲稱，扮演維尼的工作人員哭了還流鼻血。許多中國民眾看過影片都十分憤怒，紛紛罵打人的男子「手欠」、「這種遊客真是沒素質」、「應該列入全國景區的永久黑名單」、「抓他，讓他賠償」、「該罰他五代都不能進入全球迪士尼產業」、「園方說有處理，我想知道到底是怎麼處理」。有人並在留言區表示，玩偶頭套很重，是用金屬架做的，拍打頭部容易造成內部人員腦震盪甚至是鼓膜穿孔，迪士尼也多次強調，不能隨意觸碰、拍打玩偶，但還是會有不聽勸的遊客。另一方面，上海迪士尼也在24日宣布，年底前將正式推行全新實名制購票政策，新政策生效後，每位遊客均必須憑本人的有效官方身分證件購買門票，且一張證件同一日期只能買一張，從購票到入園的整個流程，均完全遵循「一人一證一票」。雖然新購票政策並未提到與維尼熊被打頭有關，但不少中國民眾仍把2件事做連結，認為：「希望一些不文明的行為的人可以收斂一點」、「希望這樣可以把那些拍人偶頭的遊客都拉入黑名單」；不過也有人點出，之前就已實施類似政策，現在更加嚴格是為了徹底杜絕炒票行為。